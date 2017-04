Rai2: “Quelli che il calcio”, Paola Turci ospite musicale della puntata

Una nuova puntata di “Quelli che il Calcio” domenica 30 aprile, alle 13.50 su Rai2, con Nicola Savino e la Gialappa’s Band.

Saranno ospiti in studio Diego Abatantuono, l’arbitro degli arbitri Paolo Casarin, Mago Forest, il volto femminile della domenica sportiva Giorgia Cardinaletti, Daniele Manusia e Fulvio Collovati.

Alla postazione tecnica ci saranno, come sempre, Emanuele Dotto, voce storica di “Tutto il calcio minuto per minuto”, insieme a Sarah Castellana, e a presidiare la postazione web Melissa Greta Marchetto.

I Calciatori Brutti e Francesco Mandelli saranno collegati per commentare il Gp di F1 di Sochi, mentre gli sketch comici di Ubaldo Pantani, Max Giusti e Edoardo Ferrario riserveranno nuove e divertenti imitazioni: Pantani vestirà i panni dell’ex attaccante laziale Paolo Di Canio e di Matteo Renzi; Edoardo Ferrario sarà il presidente del Palermo Paul Baccaglini e Max Giusti interpreterà il cantante Elton John.

Per lo spazio dedicato alla musica: la cantante Paola Turci si esibirà in “La vita che ho deciso”, il singolo tratto dal nuovo album di inediti “Il secondo cuore”.

In collegamento dagli stadi ci saranno la giornalista sportiva Francesca Brienza con Anna Falchi per l’anticipo delle 12,30 Roma – Lazio, per Cagliari-Pescara lo scrittore Flavio Soriga e Viviana Pavone, per Crotone –Milan Simona Nesticò e Michael Wezel, per Empoli-Sassuolo Sara Peluso, moglie del difensore del Sassuolo Federico Peluso e Francesca Fantuzzi, compagna dell’attaccante Berardi, mentre per la squadra toscana l’allenatore Silvio Baldini, per Palermo-Fiorentina Davide Enia e il comico fiorentino Lorenzo Baglioni. Mimmo magistroni e i Mariachi saranno collegati da Firenze con la squadra di calcio storico fiorentino i Verdi.

Da Roma Mia Ceran e Toto Schillaci, nel giorno del derby, percorreranno in scooter le strade capitoline per sondare l’umore dei tifosi.