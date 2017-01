Rai2 Il Collegio, penultimo appuntamento con l’innovativo docu-reality lunedì 16 gennaio in prima serata su Rai 2

Penultimo appuntamento con IL COLLEGIO

L’innovativo docu-reality ambientato nel 1960

Al via le “Convittiadi”: un’intera giornata dedicata a gare sportive

Per qualcuno l’espulsione è sempre più vicina

Lunedì 16 gennaio in prima serata su Rai 2

Penultimo appuntamento con Il Collegio, l’inedito esperimento sociale – prodotto da Magnolia – che mescola i linguaggi dell’observational documentary e del reality show, in onda lunedì 16 gennaio alle ore 21.20 su RAI2.

Dopo l’abbandono di Davide Erba, proseguono l’esperienza formativa all’interno del Collegio Convitto di Celana a Caprino Bergamasco in 16: Carla Addonisio, Swami Caputo, Jenny De Nucci, Pietro Dell’Aquila, Silvia Di Santo, Marika Ferrarelli, Dimitri Tammaro Iannone, Veronica Mastro, Alessio Milanesi, Filippo Moras, Federico Nobile, Adriano Occulto, Ludovica Olgiati, Arianna Pasin, Giovanni Petrigliano e Filippo Zamparini.

A scandire questo viaggio negli anni ’60 ritroviamo la voce narrante di Giancarlo Magalli che, grazie al ricco archivio delle teche RAI, commenterà le immagini dell’epoca.

Il grande evento della settimana sono le “Convittiadi”, una giornata interamente dedicata a gare sportive. All’interno delle aule, invece, proseguono le tradizionali ore di lezione, che si alterneranno a una caccia al tesoro in latino e a uno speciale compito di scienze, per il quale i nostri collegiali dovranno dissezionare un vero cuore animale. Nel frattempo, il preside non lascerà in sospeso la rivolta della settimana precedente ed è sempre più convinto a dare una punizione esemplare ai colpevoli. Per qualcuno l’espulsione sembra sempre più vicina.

IL FORMAT

Il Collegio è un esperimento di “ritorno al passato” che mira ad aiutare un gruppo di ragazzi tra i 14 e i 17 anni a “rientrare nel futuro” più forti e consapevoli di ciò che li ha preceduti.

Genitori in piena crisi di autorità chiedono a Il Collegio un metodo educativo alternativo, un inedito ritorno ai principi della “vecchia” scuola. Gli studenti, catapultati negli anni ‘60, dovranno imparare poesie a memoria, avere una bella calligrafia, alzarsi in piedi quando entra il professore, finire tutto quello che si ha nel piatto e soprattutto fare i compiti senza Wikipedia, senza lo smartphone o senza avere davanti tv, computer e musica accesi contemporaneamente.

Che effetti avrà sulla loro attenzione? Impareranno i ragazzi a dire “mi piaci” senza usare un emoji? E a divertirsi senza la playstation con quei giochi che una volta si facevano in cortile? Gli “sdraiati” di oggi, per dirla come Michele Serra, insofferenti all’autorità e spesso ritenuti indolenti si scontreranno con un metodo e una disciplina ferrea e un rigore comportamentale ormai fuori moda difficile da affrontare. A 7 professori, 1 preside e 2 sorveglianti il compito di istruirli al meglio per la prova finale.

IL Collegio, dal format internazionale “Le Pensionnat – That’ll teach’em” di cui la Rai ha acquisito i diritti è un programma realizzato in collaborazione con Magnolia S.p.a.

Un programma di Luca Busso, Massimo Righini. Scritto con: Paola La Rosa, Massimo Mapelli, Andrea Masci, Piera Sorrentino. A cura di: Paolo Dago. Produttore Esecutivo Magnolia: Nicole Plaidit. Direttore contenuti Magnolia Milano: Roberta Briguglia

Alunni: Carla Addonisio, Swami Caputo, Jenny De Nucci, Letizia Del Signore, Pietro Dell’Aquila, Silvia Di Santo, Davide Erba, Marika Ferrarelli, Dimitri Tammaro Iannone, Veronica Mastro, Alessio Milanesi, Filippo Moras, Federico Nobile, Adriano Occulto, Ludovica Olgiati, Arianna Pasin, Giovanni Petrigliano, Filippo Zamparini.

Corpo docente: Paolo Bosisio, Fabio Caccioppoli, Piera Candotti, Annalisa Ciampalini, Luigi Ferrari, Lucia Gravante, Marco Larosa, Andrea Maggi, Emilia Termignoni, Matteo Valbusa.

Regia: Fabio Calvi, Direttore della Fotografia: Daniele Savi, Direttore di Produzione: Alessio Guetti, Scenografia: Conti|Marchetti, Stylist: Antonella Frazzetta.