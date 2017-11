Rai2: Annalisa a Quelli che il calcio canta “Direzione la vita”

In studio Francesca Brienza, Massimo Orlando, Eleonora Pedron e Diego Abatantuono. Al “pub” con Federico Russo e i Calciatori Brutti arrivano i The Jackal e Kristyna Schickova.Tra gli ospiti Eleonora Pedron - domenica 5 novembre ore 13.45

Torna domenica 5 novembre alle ore 13:45l’appuntamento settimanale con “Quelli che il Calcio”, condotto da Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Mia Ceran.

Dopo il doppio platino ottenuto con la hit dell’estate“Tutto per una ragione” con Benji e Fede, Annalisapresenta per la prima volta live a “Quelli che il calcio” la sua nuova hit “Direzione la vita”, già numero 1 su iTunes, che anticipa l’uscita del sesto album di inediti della giovane cantante.

Insieme ad Annalisa, prendono posto al grande tavolo di “Quelli che il calcio” la conduttrice giallorossaFrancesca Brienza, l’opinionista sportivo ed ex calciatore Massimo Orlando, Eleonora Pedron, Diego Abatantuono, il guru dei motori Giorgio Terruzzi, l’arbitro degli arbitri Paolo Casarin e il Campione del Mondo Fulvio Collovati.

Federico Russo e i Calciatori Brutti accolgono nel “pub” di Corso Sempione i The Jackal, prossimamente al cinema con il film “Addio Fottuti Musi Verdi”, la modella Kristyna Schickova, sorella dell’attaccante Patrik Schick e Dino Zandegù, medaglia d’oro di ciclismo su strada nel 1962 a Salò. In postazione tecnica, come sempre, c’è Emanuele Dotto, mentre dalla postazione web Melissa Greta Marchetto prosegue l’esilarante raccolta dei commenti dal web.

Imperdibili gli sketch e le imitazioni dei comici di “Quelli che il Calcio”: insieme a Antonio Ornano, Toni Bonji eUbaldo Pantani – nei panni di Gian Piero Ventura e Leonardo Bonucci – questa settimana torna anche Edoardo Ferrario, nell’esilarante imitazione di Costantino della Gherardesca. Mimmo Magistroni e Totò Schillaci sono a La Spezia per riproporre i migliori gol della Serie A con i “pulcini”, mentre Francesco Mandelli è in collegamento da Novegro (MI) dove è in corso Militalia, la più importante manifestazione italiana per gli appassionati del collezionismo militare.

Dagli spalti prosegue il racconto del grande calcio: seguono l’anticipo delle 12.30 Inter-Torino la modella neroazzurra Chiara Cappelletto e il tifoso granata Boosta; a commentare Chievo – Napoli l’ex calciatoreMassimo Marazzina e il telecronista napoletano Luigi Necco; l’attore e comico fiorentino Lorenzo Baglioni e il pilota automobilistico Giancarlo Fisichella sono invece a Firenze per Fiorentina – Roma. Seguono Juventus – Benevento il rapper Shade e la giovane attrice Virginia Robatto, mentre a raccontare le emozioni di Lazio – Udinese sono l’attore e doppiatore Francesco Pannofino e il comico Andrea Sambucco, altrimenti noto comeRuggero de I Timidi.

QUELLI CHE IL CALCIO è un programma di Stefano Andreoli – Marcello Colombo – Luca Bizzarri – Martino Clericetti – Walter Fontana – Paolo Kessisoglu – Maria Cristina Massaro – Mattia Odoli – – Ubaldo Pantani – Massimo Venier. Regia di Luigi Antonini.