Rai2: Al via “Quelli che il calcio” – ospiti Nina Zilli e Costantino Della Gherardesca – domenica 10 settembre ore 13.45

Sono i comici Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu affiancati da Mia Ceran, i nuovi conduttori della venticinquesima edizione di “Quelli che il Calcio”, in onda domenica 10 settembre alle 13.45 su Rai2.

Nel rinnovato studio Tv3 del Centro di Produzione Tv Rai di Milano, il grande tavolo di “Quelli che il calcio” ospita: l’arbitro degli arbitri Paolo Casarin, il Campione del Mondo Fulvio Collovati, il guru dei motori Giorgio Terruzzi, Ubaldo Pantani, Serse Cosmi, Francesca Brienza e Lino Guanciale.

Tornano Emanuele Dotto nella sua intoccabile postazione tecnica e Melissa Greta Marchetto, attenta portavoce degli umori on line; dal nuovissimo “chiosco di kebab”, invece, Federico Russo insieme ai Calciatori Brutti commentano le partite e il Moto GP in compagnia del pubblico on the road di Corso Sempione.

Mimmo Magistroni e i Mariachi, con Totò Schillaci e Moreno Beretta, ripropongono dalla spiaggia di Albisola i gol della serie A ad opera dei grandi “pulcini” del calcio, mentre in collegamento da Mesano, si presenta per la prima volta a Quelli del calcio come inviato speciale Francesco Mandelli. Novità della stagione anche l’arrivo dei comici Antonio Ornano e Toni Bonji.

Ospiti della prima puntata Nina Zilli che si esibirà accompagnata dalla band dei Jaspers, giovane e virtuosa formazione milanese che riporta la musica live a Quelli che il calcio, e Costantino Della Gherardesca in diretta, comodamente, da casa sua.

Linea diretta con gli stadi per l’appassionato racconto del calcio domenicale attraverso i commenti dei più eterogenei tifosi: Gianni Riotta, Chiara Cappelletto, volto della campagna abbonamenti Inter, e Ubaldo Pantani per l’anticipo delle 12.30 Inter-Spal. Commentatori d’eccezione di Lazio-Milan sono Dario Argento e Giorgio Mastrota; Bruno Pizzul, Vincenzo Ieracitano e l’Ammiraglio (Maurizio Tavella) seguono invece Udinese-Genoa; per Atalanta–Sassuolo, in collegamento Emiliano Mondonico e Sara Peluso, moglie del difensore del Sassuolo Federico Peluso; per Verona-Fiorentina, Sarah Castellana, Massimo Orlando e Elena Linari.

QUELLI CHE IL CALCIO è un programma di Stefano Andreoli – Marcello Colombo – Luca Bizzarri – Martino Clericetti – Walter Fontana – Paolo Kessisoglu – Maria Cristina Massaro – Mattia Odoli – Luca Ravenna – Ubaldo Pantani – Massimo Venier. Regia di Luigi Antonini.