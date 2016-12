RAI1: MUSIC QUIZ. Tra gli ospiti, Orietta Berti, Gloria Guida, Tullio Solenghi – Domani, venerdì 30 Dicembre 2016, ore 21:25

Paola Perego, Gloria Guida, Lucrezia Lante della Rovere, Serena Rossi, Flavio Montrucchio, Tullio Solenghi, Paolo Conticini e Roberto Farnesi: sono loro i concorrenti del nuovo appuntamento con “Musica Quiz” – il nuovo game show musicale condotto da Amadeus e prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy – in onda venerdì 30 dicembre alle 21.25 su Rai1, dall’Auditorium Rai Di Napoli.

Divisi in due squadre, gli otto vip dovranno cercare di indovinare l’interprete delle canzoni, di tutti i generi musicali, che verranno fatte ascoltare in studio durante i giochi, nei quali verranno coinvolti anche loro e le guest star della puntata: Orietta Berti, che canterà brani del repertorio di alcuni colleghi, e Luca Ward, che, come nelle scorse puntate, reciterà i testi di alcuni canzoni. Buon orecchio musicale, intuito, velocità, memoria e un forte senso dello humor saranno le doti che, round dopo round, gli otto in gara dovranno dimostrare di avere, perché molti brani verranno eseguiti in maniera diversa dall’originale e riconoscerli, associando il giusto interprete, non sarà sempre facile. Alla fine di tutti i round, i componenti della squadra che ha ottenuto più punti si sfideranno nel gioco finale per eleggere il Campione della puntata.