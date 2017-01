Rai Due. “Sereno Variabile” a Salerno sabato 7 gennaio

“Sereno Variabile” a Salerno. Sabato 7 gennaio su Rai 2 alle ore 17.00 in onda la puntata dedicata alla città capoluogo

L’ideatore Osvaldo Bevilacqua, su invito dell’Ente Provinciale per il Turismo, ha deciso di ritornare nella città capoluogo per dedicare l’intera trasmissione di Sereno Variabile all’atmosfera vivace che Salerno esprime durante le festività natalizie ed il periodo di Luci d’Artista. La messa

in onda del programma è prevista per sabato 7 gennaio alle ore 17.00 su Rai Due.

Alla realizzazione delle riprese televisive il Comune di Salerno ha assicurato la fattiva collaborazione nonché il supporto organizzativo.

La maestria giornalistica del conduttore e l’abilità del regista Manola Romizi, hanno messo in risalto finanche gli aspetti più nascosti del centro storico esaltandone l’accoglienza e le tradizioni. Riflettori puntati sulle Luci d’Artista la spettacolare esposizione di opere d’arte

luminosa ideata dall’allora Sindaco di Salerno, oggi Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca che l’attuale amministrazione guidata dal Sindaco Vincenzo Napoli è impegnata a portare avanti nell’ambito della più vasta programmazione di eventi di valorizzazione

del territorio sviluppata dalla Regione Campania.

“Salerno – dichiara il Presidente Vincenzo De Luca – si conferma una destinazione d’eccellenza con importanti ricadute economiche ed occupazionali. Luci d’Artista ha generato ampi benefici per il comparto dell’accoglienza, della ristorazione e tempo libero, dell’artigianato e dei beni culturali non solo nel capoluogo ma anche nelle località della provincia e del resto della regione onde far fronte alla grande richiesta di soggiorni e servizi. Tutto in profonda coerenza con l’impegno costante della Regione Campania finalizzato alla creazione di lavoro specialmente per i giovani”.

Salerno si è mostrata affascinante nella sua discreta dinamicità, nei suoi colori, nella sua intrinseca attrazione legata al suo prezioso patrimonio culturale e alle grandi opere di architettura contemporanea che delineano il volto di una città proiettata verso il futuro.

“L’XI edizione dell’evento “Luci d’artista” – dichiara Corrado Matera, Assessore regionale al Turismo – consolida il valore di destinazione internazionale che la città ha assunto negli ultimi anni e rappresenta un virtuoso modello di destagionalizzazione con indubbi riflessi positivi per l’economia territoriale. La manifestazione, estesa su un lungo arco temporale, ha reso sicuramente più competitiva l’offerta turistica degli operatori”.

“La scelta di dedicare a Salerno una puntata di una storica trasmissione Rai come Sereno Variabile – dichiara l’Assessore Comunale al Bilancio e allo Sviluppo Roberto De Luca – testimonia una volta di più il livello di notorietà ed attrattività che la nostra città ha ormai raggiunto e consolidato nel panorama turistico nazionale ed internazionale. Sarà questa, dunque, un’ulteriore occasione per conoscere e scoprire non solo le Luci d’Artista, ma anche le tante attrazioni e i tesori della nostra città. Luci d’Artista, infatti, è nelle intenzioni della nostra amministrazione l’evento trainante di una offerta turistica variegata ed integrata, che ci consente di vendere l’intero territorio e di promuovere la destinazione Salerno, con l’obiettivo di creare sviluppo e turismo 365 giorni l’anno”.

L’ospitalità nei rinomati alberghi, l’accoglienza nei numerosi B&B, le eccellenze gastronomiche degustate nei caratteristici ristoranti e lo street food proposti in trasmissione rappresentano un test positivo per i futuri investimenti imprenditoriali nel settore del turismo.

Lo speciale verrà messo in onda sabato 7 gennaio alle ore 17 su Rai 2