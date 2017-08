Programmi tv stasera 4 gennaio 2015 in prima serata: Braccialetti rossi, Il compagno B, Il segreto

Cosa vediamo stasera in tv in prima serata oggi domenica 4 gennaio 2015? Di seguito vediamo i programmi Tv più seguiti sulle reti RAI, Mediaset e su tutte le altre che ci regala gratuitamente il digitale terrestre.

Su Raiuno alle 21.15 va in onda il secondo episodio della serie “Braccialetti rossi” con Carmine Buschini, storia di amicizia, piena di coraggio e voglia di vivere che ritrae con umorismo e tenerezza la vita di sei ragazzini dagli 11 ai 17 anni, che in ospedale formano un gruppo e diverranno inseparabili: ragazzi che ridono, giocano, piangono e si emozionano, come solo i giovani sanno fare.

Su Raidue alle 21.00 va in onda un nuovo episodio di “NCIS Ⅹ” – Rewind. Stasera vedremo l’episodio 4 dal titolo “Dispersi in mare” (titolo originale “Lost at Sea”). Trama: L’equipaggio di un elicottero rimane disperso in mare e viene poi ritrovato sulla costa. La squadra deve scoprire la causa dell’incidente e trovare il pilota. Ziva sfida Tony e McGee con una scommessa…

Su Raitre Va in onda a partire dalle 20.10 il film comico del 1932 “Il compagno B” con Stanlio e Ollio. Trama: Tornati dalla guerra con una orfanella, Stanlio e Ollio cercano di ritrovarne i nonni: il cognome della bimba è Smith.

Su Rete 4 va in onda dalle 21.25 il film in prima tv del 2012 con Mel Gibson. Trama: Mentre prova a varcare il confine messicano con appresso una grossa quantità di denaro rubato, il criminale Driver (Mel Gibson) viene arrestato dalle autorità ispaniche e rinchiuso nell'infernale prigione di El Pueblito, regno di spacciatori e efferati assassini. In un universo contraddistinto da corruzione, violenza, droga, alcol e abusi sessuali, l'uomo scopre lentamente come sopravvivere e tornare sulla via della legalità grazie a un bambino di nove anni. Il piccolo viene tenuto tra le sbarre per il suo prezioso gruppo sanguigno, utile per le trasfusioni del pericoloso Javi, in attesa di trapianto del fegato.

Su Canale5 va in onda a partire dalle 21.15 una nuova puntata della Soap Opera “Il segreto” con Maria Bouzas. Nella puntata di stasera Fernando legge una lettera indirizzata a Maria da parte di Gonzalo. Dopo aver impedito a Raimundo di partire, Francisca sparisce…

Su Italia1 alle 21.20 va in onda la finale della gara di illusionismo “La grande magia – The Illusionist” con Teo Mammucari.

Su LA 7 va in onda alle 21.15 il film commedia satirico del 1968 “Il medico della mutua” con Alberto Sordi. Trama: Il promettente e neolaureato medico Guido Tersilli scopre che può guadagnare molto di più occupandosi di mutuati.

Su RAI 4 va in onda dalle 21.10 la miniserie fantastica – horror del 1999 “La tempesta del secolo” “1ª parte” con Colm Feore. Trama: La vicenda si sviluppa in una piccola isola immaginaria al largo delle coste del Maine, Little Tall (la stessa in cui è ambientata l’opera Dolores Claiborne). Mentre sono in corso i preparativi per fronteggiare una temibile tempesta, i pochi abitanti dell’isola, che fino a quel momento avevano creduto di non avere segreti tra di loro, ricevono la visita di Andre Linoge, uno straniero che apparentemente conosce tutti i dettagli della vita degli isolani, fin nei più nascosti segreti. Dopo aver ucciso una cittadina, Linoge viene incarcerato.

Su RAI 5 va in onda alle 21.15 una serie di documentari della BBC in 5 puntate. Questa sera vedremo “La potenza del pianeta “I vulcani” “ con Iain Stewart. I vulcani sono temuti, ma furono la forza fondamentale nella creazione del pianeta. Il geologo Iain Stewart si calerà in un lago di lava e si immergerà in una grotta sommersa per dimostrare come il calore che alimenta i vulcani sia anche in grado di innescare alcuni dei processi più importanti del pianeta.

Su RAI MOVIE va in onda alle 21.15 il film fantastico-avventura del 1986 “Il bambino d’oro” con Eddie Murphy. Trama: Il bambino “perfetto”, una specie di magico portatore di pace e armonia che secondo una setta orientale vede la luce ogni mille generazioni, viene rapito dalle forze del male. In base a un antico oracolo, solo Chandler Jarrell, californiano esperto in bambini scomparsi, può ritrovarlo. Tra mille avventure le ricerche conducono Jarrell, guidato da una bella adepta, fino in Tibet.

Su IRIS Sarà trasmesso dalle 21.00 il film “Giorni e nuvole “ con A. Albanese. Trama: Elsa e Michele sono una coppia benestante, con una figlia ormai ventenne. Le cose sembrano andare così placidamente bene che Elsa decide addirittura di lasciare il lavoro per riprendere un antico sogno: la laurea in storia dell’arte. Poco dopo aver preso questa scelta scopre però che Michele ha perso il lavoro da due mesi. Le certezze e la serenità borghese della loro vita vengono così completamente scosse. Tutto cambia e la crisi mette a dura prova la loro capacità di reazione, minando anche nel profondo la loro relazione.

Su LA 5 va in onda alle 21.10 il film sentimentale romantico del 2008 “Certamente, forse” con R. Reynolds. Trama: Will Hayes è un giovane pubblicitario di Manhattan, al quale la figlia undicenne Maya chiede spiegazioni sui motivi che lo hanno condotto alla rottura con sua madre. Originario del Wisconsin, l’uomo era approdato a New York per partecipare alla campagna elettorale di Bill Clinton, prima che gli eventi precipitassero. Il padre racconterà di tre donne diverse: April, Emily e Summer, solo una delle quali, ovviamente, è la madre della piccola Maya.

Su ITALIA 2 va in onda dalle 21.10 la sit com Big Bang Theory Ⅵ “Ep. 1,2,3”

Su LA 7 D sarà trasmesso dalle 21.30 lo show satirico “Crozza nel Paese delle… – Il meglio” con Maurizio Crozza

Su MTV va in onda dalle 21.10 il film drammatico del 2005 “Ogni cosa è illuminata” con Elijah Wood. Trama: Il giovane Jonathan Safran Foer parte alla ricerca della donna che ha salvato la vita di suo nonno durante la Seconda guerra mondiale. Arriva in una cittadina ucraina dove conosce Alex che accetta di fargli da guida. È per lui l’inizio di un’esperienza sorprendente e ricca di rivelazioni, sull’importanza della memoria, l’Olocausto, il significato dell’amicizia e, soprattutto, l’amore.

Su CIELO sarà trasmesso dalle 21.10 il film thriller del 2011 “Knockout – Resa dei conti” con Gina Carano. Trama: Il lavoro porta spesso Mallory Kane (Gina Carano) a sporcarsi le mani di sangue con azioni che nessun membro o capo di stato potrebbe mai ammettere. Mallory viene infatti spesso ingaggiata dai servizi segreti per pericolose missioni o omicidi da portare a termine.

