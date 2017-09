Notte Bianca a Salerno. Le disposizioni sul traffico

Notte Bianca a Salerno il 30 settembre prossimo organizzata dalla CIDEC, Federazione Provinciale di Salerno.

Per la “Notte Bianca Week – End Salerno 2017” il Comune di Salerno attraverso il Settore Mobilità Urbana, Trasporti e Manutenzioni ha diramato un’ordinanza (Reg. Ord. n°416) per le disposizioni sul traffico al fine di assicurare le isole pedonali per l’evento.

Di seguito vediamo cosa cambia nella circolazione:

1)- Piazza MONSIGNOR GRASSO, Via TRENTO (compreso carreggiata laterale compresa e fino all’intersezione con Via Vito Lembo): è istituito il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata nonché divieto di transito per tutti i veicoli dalle ore 07,00 del giorno 30/09/2017, e sino alle ore 05,00 del mattino successivo.

2)- Via TRENTO (tratto compreso tra Via Lembo e Piazza della Libertà), Piazza della LIBERTA’, Piazza CADUTI CIVILI di BRESCIA, Via POSIDONIA (eccetto parcheggio a pettine a pagamento), Via VENTIMIGLIA (tratto compreso tra Largo Caduti di Brescia e Via Madonna di Fatima), Via MADONNA di FATIMA (tratto compreso tra Via Ventimiglia e Via VI Settembre), Via VI SETTEMBRE, Piazza A. SANTELMO, Via Roberto SANTAMARIA (tratto adiacente la Piazza G.C. GLORIOSI), Via Germano RICCIARDI, Via MARINO FRECCIA (fino all’intersezione con Via De Leo):

è istituito il divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata per tutti i veicoli dalle ore 07,00 del 30/09/2017 e sino alle ore 05,00 del mattino successivo, mentre il transito veicolare verrà vietato dalle ore 17,00 del 30/09/2017 e sino alle ore 05,00 del mattino successivo; per effetto del suddetto provvedimento verranno chiuse al traffico veicolare tutte le strade nei punti d’immissione sulle arterie interessate dalla manifestazione.

3)- Dalle ore 07,00 del giorno 30/09/2017 gli autobus e tutti gli automezzi di portata superiore a 35 q.li provenienti dalla periferia, giunti alla rotatoria del Parco Arbostella e/o all’intersezione con Via Marchiafava, avranno l’obbligo di instradarsi su quest’ultima e seguenti, mentre vetture e cicli potranno transitare attraverso Via Fiume.

4)- Dalle ore 07,00 alle ore 17,00 del giorno 30/09/2017 i mezzi di trasporto pubblico provenienti dalla periferia osserveranno il seguente percorso: Via Marchiafava, Via Premuda, Via Antonio Russo, Via Luigi Angrisani, Via Limongelli, Via Smaldone, Via Vito Lembo e quindi Via Trento e seguenti.

L’ organizzazione della manifestazione avrà cura di far posizionare gli stand e/o altra struttura fissa in maniera da consentire sempre il transito dei residenti diretti alle proprietà.