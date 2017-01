Notte Bianca a Cava de’ Tirreni (SA). Tutto pronto, Guest star Edoardo Bennato

Quattro palchi e la guest star Edoardo Bennato, ma la dodicesima edizione della Notte Bianca, di domani 5 gennaio 2017, la prima i Italia dopo Roma, inizia con il teatro dei burratini, alle ore 11.00 in piazza Abbro.

Dalle ore 18.00, l’animazione per i più piccoli lungo tutto il corso porticato, con i Rosso Coccinella, alle 19.30 le esibizioni della “Befana’s Street Parade” e della Compagnia degli Sbuffi, con il “Sea Parade”.

Sul grande palco di piazza Vittorio Emanuele III, si inizierà alle 21.30 con l’esibizione delle ballerine del Ballet Studio, di Giusy De Martino, alle 22.00 dei cantanti, Lorenzo Senatore, Rosanna Ferrara, Margot e Rosy, alle 23.30, la musica dei Medina Band. Ad aprire il giorno della befana, il concerto di uno dei più grandi cantautori e rocker italiani, Edoardo Bennato.

Sul palco di viale Garibaldi, invece, alle 22.00, si esibiranno i Palasport, la cover band ufficiale dei Pooh, con gli immortali brani del più longevo e amato gruppo musicale italiano.

Sul palco di via Sorrentino, alle 22.45, si esibiranno i Made in Swing, con la loro musica pop, jazz, in stile vintage.

Sul palco al Borgo Scacciaventi, alle 23.00, il beat napoletano degli Skizzekea, il gruppo cavese che si sta affermando a livello nazionale.

Alle 22.00 i Caffeina Band alla postazione del Borgo Scacciaventi.

“Sarà una bella serata di festa – afferma l’Assessore ai Grandi Eventi, Enrico Polichetti – come sempre la Notte Bianca di Cava de’ Tirreni richiama migliaia e migliaia di persone da tutta la Campania, come sempre con i negozi aperti fino a notte fonda, quest’anno, peraltro, in concomitanza con l’inizio dei saldi. Invitiamo e aspettiamo tutti nella nostra bellissima città per una serata in allegria, con tanta buona musica, spettacoli, animazione, per un divertimento in tutta sicurezza”