NATALE: GIOVANNI ALLEVI SUONA PER I MARCHIGIANI “SIETE IL REGALO DI NATALE PIU’ BELLO”

Giovanni Allevi ha fatto una sorpresa ai suoi concittadini marchigiani, esibendosi al pianoforte nel corso della Messa della Vigilia, nella Domus Mater Gratiae di Porto d’Ascoli (AP), celebrata dal Vescovo Mons. Giovanni D’Ercole.

Il compositore ha voluto dedicare il suo Natale alle popolazioni della sua terra che hanno sofferto il dramma del terremoto, e poco prima della mezzanotte ha suonato per loro, selezionando alcuni brani che potessero esprimere dolcezza e positività. Tra questi “Back to life”, ritorno alla vita, emblematico e significativo per il momento che gli abitanti di zone terremotate stanno vivendo. “Siete il più bel regalo di Natale che potessi ricevere”, ha detto l’artista, circondato dall’affetto dei tanti presenti.