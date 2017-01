Napoli, Municipalità di Secondigliano Fratelli d’Italia-Alleanza Nazionale non fa parte della maggioranza.

Il Presidente Regionale di Fratelli d’Italia-Alleanza Nazionale, Antonio Iannone, ha dichiarato: “il Partito che rappresento in Campania non ha avuto nessun incontro ufficiale con Forza Italia che sancisca la nostra partecipazione al governo della Municipalità di Secondigliano. Esprimo, dunque, avallo alla posizione espressa dal Coordinamento della Città di Napoli perché nessuna articolazione territoriale competente del Partito ha autorizzato in alcuna altra maniera la formazione della Giunta a nome di FdI che, pertanto, per scelta del Presidente e di FI non fa parte dell’amministrazione”.