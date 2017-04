Miss Mondo Italia 2017 pronta a sbarcare a Gallipoli

Gallipoli ospiterà per il decimo anno consecutivo, la Finale Nazionale di Miss Mondo, storico concorso di bellezza che decreterà la rappresentante Italiana alla finale internazionale di Miss World che quest’anno si svolgerà in Cina. Sarà l’Hotel Bellavista, situato su Corso Roma, il quartier generale dell’organizzazione, guidata dal direttore nazionale Antonio Marzano e da Maria Rosaria De Simone. L’evento è organizzato da ADM International, con la partecipazione del gruppo Caroli Hotels e la collaborazione dell’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Stefano Minerva. L’arrivo delle concorrenti è fissato per domenica 28 maggio. Fitto e denso di attività ed eventi il programma delle fasi di prefinale e finale. Martedì 30 maggio alle 21.00, presso l’Eco-Resort Le Sirenè, sito nello splendido Parco Naturale di Punta Pizzo, presentazione delle concorrenti alla stampa ed ai media e saluto di benvenuto del primo cittadino Jonico. L’annuncio delle 50 finaliste verrà dato in diretta streaming a partire dalle ore 14,00 di Mercoledì 31 maggio. La finale nazionale invece, è in programma domenica 11 giugno al Teatro Italia e sarà trasmessa in diretta streaming.

Conduttore dell’evento sarà Enzo Iacchetti. Tanti gli ospiti annunciati: da Max Cavallari dei Fichi d’India all’artista internazionale del prestigioso Cirque du Soleil Andreanne Thiboutot. E poi ancora l’attore Giorgio Pasotti, il giornalista Alessandro Cecchi Paone, l’inviato di Striscia La Notizia Luca Abete e la neonata band de “Le Deva” che a Miss Mondo presenterà il suo lavoro inedito. Il party di incoronazione della Miss Mondo Italia 2017 ed i tanti personaggi del mondo dello spettacolo saranno ospiti presso l’albergo Ristorante il Pescatore.

Tante le novità annunciate: dalla collaborazione con Radio Kiss Kiss che da Gallipoli trasmetterà i propri programmi, con interviste e collegamenti durante gli eventi collaterali di Miss Mondo, organizzati in splendide strutture del Salento e dal Teatro Italia durante la serata finale ai due contest online “Miss Mondo Web de La Stampa.it” al nuovo interessante format “Miss Mondo Urbanart”. E poi ancora l’attesa ed ormai storica passeggiata in bicicletta delle Miss finaliste nel centro Storico, sul lungomare e sul centralissimo Corso Roma, con le concorrenti che distribuiranno inviti per la serata finale ed omaggi del partner nazionale Vitality’s. Imponente tecnologicamente avanzato lo sforzo logistico dell’evento. L’agenzia Best Production di Salvatore Mauro infatti, realizzerà un arredo urbano proprio sul corso Roma nello spazio antistante il Teatro Italia. Un “red carpet” che raggiungere la piazza del seno del canneto ed interesserà l’antica Fontana Greca uno dei simbolo della Città Bella.