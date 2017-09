Miss Italia. Christian De Sica, mattatore d’eccezione della 78^ edizione

“Queste ragazze sono tante belle stelle”. Parola di Christian De Sica, presidente di giuria a Miss Italia, intervenuto alla conferenza stampa che si è svolta oggi a Casa Miss Italia, a Jesolo. La partecipazione dell’attore romano richiama alla memoria il nome di Vittorio De Sica, spesso in giuria, anche se – in realtà – lo stesso Christian ha già partecipato come giurato ad un’edizione di Miss Italia nel Mondo.

“Quella del Concorso è una realtà affascinante di cui mi piacerebbe fare un musical”, ha detto De Sica, accolto con grande entusiasmo da Patrizia Mirigliani. “Averti presidente di giuria era uno dei miei sogni” ha detto la patron, nel dare il benvenuto anche agli altri componenti della giuria: Miss Italia 2003 Francesca Chillemi, oggi star della fiction Rai, Manuela Arcuri, Gabriel Garko e Nino Frassica, già in giuria in altre edizioni del Concorso.

Mattatore esuberante, De Sica non trattiene la vena ironica, fa gesti scaramantici quando l’assessore al turismo del Comune di Jesolo, Favia Pastò, gli ricorda che un tratto del lungomare porta il suo nome e torna poi a complimentarsi con Patrizia Mirigliani “per la tenacia e la forza dimostrata nel portare avanti il concorso in tutti questi anni, nonostante le difficoltà di un Paese che va a catafascio”. Pronto a portare nei teatri lo show ‘Christian in concerto’, accompagnato da una grande orchestra, De Sica sarà a Natale sul grande schermo nel cinepanettone di Fausto Brizzi ‘Poveri ma ricchissimi’. La bella Francesca Chillemi sarà invece nel cast del film concorrente dell’ex socio Massimo Boldi. “Siamo sempre amici anche se non lavoriamo più insieme!”, sottolinea De Sica. Intanto Garko e Arcuri annunciano che si ritroveranno ancora insieme sul set di una nuova fiction in onda sulle reti Mediaset nei prossimi mesi.

Alla domanda “Come deve essere Miss Italia 2017?”, per Garko “affascinante”, per la Chillemi “gioiosa”, per la Arcuri “elegante” e per De Sica “intelligente”, come tutte le belle donne. Concetto ribadito anche da Patrizia Mirigliani.

Per concludere, in un momento storico particolare, un appello a quel poco di leggerezza che il Concorso di bellezza è in grado di offrire. “A questo proposito – sottolinea De Sica, che ha conosciuto le più belle attrici del mondo – è una grande dote anche il sense of humor, aspetto da valorizzare anche tra le miss”.

Oltre alla giuria di spettacolo, novità in studio di questa edizione è la giuria social che sceglierà la sua vincitrice. Facchinetti ne va fiero e ha deciso di riservare un posto al centro della scena ai Pantellas, alla blogger Chiara Nasti, ad Angelica Massera e all’influencer Giulia Valentina.