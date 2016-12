Milano. EMERGENZA IMMIGRAZIONE. MARIA TERESA BALDINI: L’IGIENE È LA PRIMA FORMA DI PREVENZIONE

29 Dicembre – “Milano sta vivendo una vera e propria emergenza igienico-sanitaria dovuta alla mala gestione del fenomeno immigrazione!”. Queste le parole di denuncia della consigliera regionale Maria Teresa Baldini, leader di Fuxia People, che incalza: “La gravità della questione immigrazione ci mostra una realtà davvero preoccupante: le immagini della stazione centrale di Milano o dei giardini pubblici in pieno centro trasformate in dormitori e rifugi di fortuna sono emblematiche, come anche i problemi d’ordine pubblico che quotidianamente si presentano all’Hub di via Sammartini e necessitano dell’intervento della polizia.

Il rischio di contaminazione da coli patogeni è reale, solo pochi giorni fa a Roma una maestre è morta proprio per una meningite causata da coli. L’escherichia coli è un batterio da sempre considerato indice di contaminazione fecale di acque potabili e alimenti di vario genere, la mancanza d’igiene e di controlli nelle aree pubbliche trasformate in orinatoi a cielo aperto ne rappresentano un habitat ideale.

Non può esistere una buona politica senza il senso del bello – continua la Baldini – il bello è affermazione d’identità e civiltà in totale antitesi con la bruttezza di questa situazione di completo caos e ignoranza politica che affligge Milano. L’igiene è la prima forma di prevenzione – conclude la Baldini – la sua mancanza può causare il riproporsi di molte malattia in passato debellate. Urge un cambio di rotta.”