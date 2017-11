Milano a Natale, una meta speciale per un weekend indimenticabile e per lo shopping natalizio

Milano a Natale, una meta speciale per un weekend indimenticabile e per...

La città di Milano sotto Natale è una meta ricercata per moltissimi motivi. Anche se il clima è rigido, l’atmosfera in centro è magica ed emozionante. Per questo motivo vale la pena di indossare una calda giacca imbottita e partire in automobile per andare alla scoperta della città della Madonnina. Poco conta se vivete nella periferia o se venite in città per trascorrere qualche giorno, nel periodo invernale e natalizio il centro assume un’aria del tutto nuova e fantastica.

Le iniziative organizzate nel centro città sono diverse: luminarie, mercatini, musica e concerti rendono ogni stradina del centro una scoperta nuova anche per chi c’è già stato. Le luminarie e le decorazioni portano un’atmosfera magica, accogliente e familiare. In ogni angolo ci sono suonatori, cantanti ed artisti di strada. In piazza Duomo c’è un albero illuminato da 40mila lampadine, accerchiato dal mercatino di Natale con bellissimi pezzi d’artigianato e leccornie di stagione.

Ovviamente l’affluenza di gente è andata aumentando in questi ultimi anni proprio per questo motivo, di conseguenza organizzare la propria trasferta almeno per i particolari logistici è un’idea astuta e necessaria. Primo fra tutti è l’organizzazione dello spostamento, del percorso da fare in auto e sopratutto il parcheggio, può essere prenotato on line, tramite il portale PARCLICK

Parcheggio a Milano: in centro è meglio

La comodità maggiore si ha ovviamente parcheggiando nei parking Milano centro convenzionati area C, per avere tutto il necessario a portata di mano e per poter tornare alla macchina quando se ne ha la necessità senza problemi. Venire in centro città, infatti, significa anche avere a disposizione i migliori negozi, che offrono sempre occasioni speciali, soprattutto sotto Natale. Non approfittare di questa occasione per acquistare i regali, perché non si può muoversi con grande carico, è un vero peccato.

Con l’automobile posteggiata in un parcheggio duomo Milano, quindi in posizione centralissima, cambiano decisamente le cose: basta una veloce scappata all’auto, per essere di nuovo liberi di gironzolare per il centro e godersi le attrazioni o una cena in tutta pace. Se poi si decide di fermarsi per l’aperitivo delle sei o per la cena, non c’è alcun problema, i parcheggi migliori nell’area C centrale sono aperti 24 ore al giorno, 365 giorni all’anno, quindi a qualunque ora della notte si può ritirare il proprio mezzo. Se si trascorre a Milano tutto il weekend è possibile lasciare l’auto comodamente parcheggiata al sicuro, sotto controllo vigile.

Come trovare il proprio parcheggio a Milano

Se si va a Milano per un pomeriggio di shopping, per visitare il centro o per un incontro di lavoro, il consiglio è quello di ricercare un parcheggio Duomo Milano, quindi di scegliere fra i parking Milano centro convenzionati area C centrali. In questo modo sarà possibile raggiungere la propria auto in tutta comodità, senza dover fare lunghi e complicati percorsi a piedi o con i mezzi pubblici. A questo proposito è sempre bene valutare che il parcheggio scelto sia ubicato in una zona sicura e ben servita da autobus o metro, cosicché andare a ritirare la propria automobile non sia mai un problema.

In base alle opinioni di chi frequenta la città periodicamente e di chi la vive ogni giorno, le zone dell’area C sono tutte perfette, in particolare l’area di via Pantano, via Puccini, via Olona e di piazza Sant’Ambrogio. Questi parcheggi offrono un servizio attivo 365 giorni l’anno e 24 ore al giorno, sono coperti e dispongono di un servizio di videosorveglianza.