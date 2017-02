Migliori compagnie aeree 2017: ecco a chi affidarsi partendo dalla Puglia

Aegean Airlines, Luxair, Swiss e Turkish Airlines sono, secondo eDreams, le migliori compagnie aeree del 2017 che servono la Puglia

Quali sono le migliori compagnie aeree del 2017 che servono la Puglia? Quali sono i voli migliori in arrivo o in partenza dall’aeroporto di Bari? Secondo la classifica stilata da eDreams i viaggiatori possono affidarsi a: Aegean Airlines, Luxair, Swiss e Turkish Airlines. Alitalia, l’unica italiana, si è assestata, invece, solo sull’undicesima piazza, ma è comunque approdata all’interno della top 15. L’agenzia di viaggi online leader in Europa e presente in 33 paesi, grazie alla sua vasta gamma di voli, ha controllato oltre 90.000 recensioni di utenti che hanno viaggiato in aereo nell’ultimo anno e che hanno espresso il loro giudizio in merito ai diversi aspetti del volo.

Siccome “oggi gli utenti ci chiedono flessibilità, libertà di scelta, tempestività e convenienza perché con il web e il mobile i processi di prenotazione e di pianificazione delle vacanze sono cambiati molto”, così come ricorda da Alexandra Koukoulian, Country Manager di eDreams Italia, la classifica è stata realizzata “per monitorare il sentimento degli clienti, scoprire le priorità dei viaggiatori e adeguare la nostra offerta alle loro esigenze”, ma può offrire anche ottimi consigli ai viaggiatori della Puglia.

L’indagine ha evidenziato che la migliore compagnia secondo le opinioni dei viaggiatori è Emirates, seguita da Luxair e Aegean Airlines, due delle compagnie aeree che servono anche la Puglia e che la collegano con le capitali europee. Swiss International Airlines e Flybe, si sono classificate, invece, rispettivamente seconda e terza nella classifica delle più confortevoli mentre Luxair e Turkish Airlines sono approdate sulla seconda e terza piazza per la pulizia degli spazi.

Entrando nel dettaglio, ad esempio, Luxair, compagnia del Lussemburgo, ha meritato un ottimo secondo posto nella categoria delle compagnie più moderne, quelle, cioè, con aerei e attrezzature all’avanguardia e in grado di far sentire i propri passeggeri sicuri. Terzo posto, invece, nella categoria riguardante il miglior servizio a bordo e miglior servizio check-In. I passeggeri le hanno poi regalato il secondo posto nella categoria per le migliori sale Vip, vere e proprie oasi di relax e comfort all’interno degli aeroporti. La turca Turkish Airlines, infine, ha ottenuto un buon terzo posto, nella classifica delle compagnie più moderne, un buon secondo posto in quella per il miglior intrattenimento a bordo e stesso piazzamento per il miglior rapporto qualità – prezzo.