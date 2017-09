Mercato San Severino. Liceo senza elettricità. FDI-AN: “Canfora provveda”

“La storia si ripete. Anche quest’anno al liceo Virgilio di Mercato San Severino gli studenti sono sul piede di guerra a causa della mancanza di energia elettrica per un guasto localizzato nella centralina, vicino la scuola, di competenza provinciale”. È quanto dichiarano in una nota congiunta i portavoce provinciali di FdI-An, Nanni Marsicano, Ugo Tozzi e Imma Vietri, e il consigliere provinciale Giuseppe Fabbricatore.

“La situazione generale dei plessi scolastici in gran parte in situazioni fatiscenti – spiegano – richiama la nostra attenzione su una riforma senza precedenti avviata senza una visione organica che preventivamente definiva il futuro dell’ente “riformato”. Ad oggi non c’è alcuna traccia che dica come e dove assicurare le funzioni: il rischio è l’implosione del sistema, l’ennesima sconfitta del Pd”.

“Nel caso specifico di Mercato San Severino l’inefficienza dell’Ente Provincia è a dir poco sconcertante – concludono -. Ci chiediamo se la tanto decantata programmazione della rete scolastica discussa anche in Regione non ritiene di primaria importanza l’uso dell’energia elettrica per gli istituti scolastici. Canfora si assuma le sue responsabilità e opti per una delle due alternative: provvedere o dimettersi”.