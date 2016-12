Mariglianella (NA): Successo della rappresentazione “Presepe vivente e antichi mestieri”

Terminano con la Befana le manifestazioni natalizie promosse dall’Amministrazione Comunale.

Nella serata del 27 dicembre, quella del Santo Patrono Giovanni Evangelista, la Comunità di Mariglianella si è ritrovata in Piazza Vittorio Veneto per assistere alla rappresentazione del “Presepe Vivente” e degli “Antichi Mestieri”, curata dall’Associazione “Vesuvius” diretta da Angelo Iannelli.

In questo periodo natalizio l’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco, Felice Di Maioloo, con le specifiche iniziative condotte dall’Assessore Sport e Spettacolo, Felice Porcaro e dall’Assessore alle Politiche Sociali, Luisa Cucca, ha pure assicurato, per quanto di propria competenza, un programma di variegate manifestazioni natalizie messe in campo con la collaborazione del mondo dell’Associazionismo culturale, civile e religioso.

Lungo le strade del centro storico sono stati rappresentati gli antichi mestieri: “O’ Mpagliaseggie, O’ Pulizzascarpe, O’ Mannese, O’ Scarpare, A Filatrice, A Fruttajola” ed altri ancora, mentre si svolgeva l’itinerante esibizione della “Paranza Vesuvius”, con tamburelli, zampogne, ciaramella e nacchere. Fra i vari artisti presenti vi era il cantore della cultura popolare, delle ballate storiche e delle antiche tammurriate dell’area del Monte Somma, Marcello Colasurdo che ha sottolineato la dedicazione dell’evento “ai bambini che muoiono a causa delle guerre e dei tanti conflitti che attraverso il mondo”. In Piazza Vittorio Veneto campeggiava la “Natività con Bambino Gesù. Giuseppe e Maria” ed i Re Magi ed i pastorelli in un bell’esempio di integrazione etnica e culturale.

Hanno seguito l’intera serata artistica, il Sindaco Felice Di Maiolo, l’Assessore allo Sport e Spettacolo, Felice Porcaro e l’Assessore all’Ambiente, Valentina Rescigno. All’Amministrazione Comunale il presidente dell’Associazione “Vesuvius”, Angelo Iannelli, ha consegnato il riconoscimento “Ambasciatore del Sorriso” su di una a targa in maiolica. L’evento è stato ripreso dalle telecamere di “Anteprima TV” con Mario Barone, mentre la giornalista Lorenza Licenziati ha curato le interviste ai rappresentanti istituzionali ed agli artisti.

Il Sindaco Di Maiolo e l’Assessore Porcaro nel corso della ripresa televisiva hanno ringraziato i partecipanti sottolineando “il dichiarato sentimento di appartenenza alla Nostra Comunità espresso dai tanti artisti che, in queste giornate di festeggiamenti natalizi, si stanno susseguendo nelle iniziative proposte da questa Amministrazione Comunale. Ciò conferma che Mariglianella è Città di accoglienza e cordialità sociale. E con questo vogliamo essere in sintonia con il Natale di Nostro Signore e con i principi ed i valori che ispirano la nostra azione amministrativa per il bene della Nostra Comunità. Buon Anno a Tutti”.