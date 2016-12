Mariglianella (NA): Grande partecipazione al Concerto di Natale

Mariglianella – Grande partecipazione al Concerto di Natale promosso dall’Amministrazione Comunale ed eseguito nella Chiesa del Santo Patrono Giovanni Evangelista.

Nella giornata di Santo Stefano, lunedì 26 dicembre, come da programma, l’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Felice Di Maiolo e per le attività dell’Assessorato Sport e Spettacolo, diretto da Felice Porcaro, è stato svolto il “Concerto di Natale” della Corale Polifonica di Palma Campania diretta dal Maestro Francesco Sorrentino.

Il ricco repertorio musicale e canoro internazionale è stato presentato da Tarsia Carmen Napolitano, Presidente dell’Associazione “Arte e Musica”, che ha curato anche la direzione artistica dell’evento prodotto nella Insignita Chiesa di San Giovanni Evangelista.

Sono stati eseguiti numerosi brani, da “Total Praise” di Richard Smallwood a “Hail Holy Queen” e “I will follow Him” del film Sister Act, da “Allelujah” di Leonard Cohen a “Palladio” di Karl Jenkins dalla classica “Astro del Ciel” al gospel di “Happy Days” ed altri ancora.

Sono stati applauditi, sotto la direzione e l’integrazione musicale al piano del Maestro Francesco Sorrentino, i bravi componenti della Corale Polifonica di Palma Campania; le magistrali voci soliste di Federica Illuminato e Luigi Forte; gli ineccepibili musicisti, Davide Izzo alla batteria; Carlo Termini al basso; Domenico Sorrentino alla pianola; Ileana Termini al sax; con l’accorta gestione degli impianti di amplificazione del fonico, Giuseppe Peluso.

In chiusura sono stati raccolti contributi per l’Associazione Italiana Sostegno Ematologie, Elpis di Avellino, e fatta sensibilizzazione verso i giovani per la donazione del midollo.

Il Sindaco Felice Di Maiolo, affiancato dall’Assessore Felice Porcaro, ha formulato i suoi ringraziamenti “in primis al nostro Parroco, Don Ginetto, che come un buon padre di famiglia ha, ancora una volta, ospitato questo Concerto di Natale; alla Corale ed a tutti gli artisti, con il maestro Sorrentino e la Presidente Napolitano, ormai di casa qui a Mariglianella; alla Cittadinanza ed agli Amministratori e Consiglieri Comunali. Faccio l’invito -ha concluso il Sindaco Di Maiolo- a seguire le ulteriori manifestazioni natalizie da noi programmate. E per questo tradizionale momento concertistico riconfermiamo sin da ora l’appuntamento all’anno prossimo. Grazie a tutti. Auguri di Buon Anno”

Don Ginetto De Simone ha sottolineato il benefico potere della musica che azzera il dolore e rinfranca l’umanità che deve sapere affrontare la vita in ogni suo momento.

Erano presenti all’evento , fra gli altri, il Presidente del Consiglio Comunale, dott. Vincenzo Esposito e l’Assessore all’Ambiente Dott.ssa Valentina Rescigno.