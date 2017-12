MAMMA LUCIA STELLA DEL GARGANO, FIUME DI LUCE DEI POPOLI

Pace a tutta l’umanità, con le Santissime e grandi ricorrenze della festa dell’Immacolata Concezione dell’ 8 Dicembre e della festa della Luce del 13 Dicembre, è alle porte il Santo Natale. La Mamma del Cammino Silenzioso e Luce dei popoli, accompagna passo passo i figli all’incontro con il Padre Creatore. Un Cammino fatto di Santità, pieno d’Amore e Carità, spianato dalle Lacrime Benedette della Mamma che come un fiume, nasce dalla sorgente del Suo Immacolato Cuore e tracciando un percorso di Luce, porta le sue dolci acque in ogni angolo di mondo. Acque che lavano ogni macchia di peccato lasciando la sua dolce freschezza che è Ristoro e Rinfresco dell’Anima. Acque silenziose che portano Pace ed inebriano, donano Vita Nuova, all’arido deserto del cuore dell’uomo che germoglia e fiorisce per poi dare frutti di Santità. Fiume d’Amore che accarezza ogni cuore ed ogni cosa al Suo passaggio lasciando Grazie e Miracoli. Il suo corso d’acqua perenne, scava un solco profondo nell’Animo di chi a lui si abbandona, facendosi portar dal suo scorrere soave che è Guida e sicura Salvezza. La sua scia di Luce per le vie del mondo, ha come meta l’immensità del mare. Le Sue tenere e dolci acque che porta con se tutti i cuori che nel suo Cammino silenzioso si sono immersi, si uniscono in eterno all’immensità del Mare, gocce d’acqua delle stesse gocce, l’unione di Padre, Madre e figli.

Fratelli e sorelle di tutta l’umanità, apriamo i nostri cuori al richiamo silenzioso di questo Celestiale fiume, dalle acque soavi. Immergiamoci in esse con tutto l’ardore, facendoci cullar dal loro dolce andar, esse sono la Vita, la Speranza, il Ristoro, la Rinascita e Salvezza di tutti i cuori di tutta l’umanità. Cogliamo in tempo il Suo Misericordioso passaggio che invita tutti, senza alcuna distinzione di razza, ceto o religione, sono acque Celestiali, libere e pure che non conoscono barriere, ostacoli creati dall’uomo peccatore.

Mamma Lucia, Fiume Immacolato e Bene di Dio, paradisiaca Cascata d’acqua di Grazia Celestiale che dal Cielo Sei scesa sulla terra, irrorando con il Tuo Ardore d’Amore di Dio, ogni Anima da Te Concepita. Strappaci, oh Fiume di Luce Benedetto, dalle nostre miserie umane che ci rendono aridi e portano alla morte dell’Anima. Ribattezzaci nelle Tue acque salvifiche e rendici degni del Tuo Infinito Amore che ci porta sicuro alla Salvezza Eterna, all’incontro con l’Immensità del Padre Creatore che è di ritorno.

Auguri, Pace e Amore a tutti i fratelli e sorelle del mondo intero figli Suoi, tutti stretti all’Immacolato Cuore della Mamma, Fiume di Luce dei popoli.

