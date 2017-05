MAMMA LUCIA, LA STELLA DEL GARGANO, MARIA IN MEZZO A NOI

Pace a tutti i figli della Mamma di tutto il Suo Santo Creato, il Santo giorno di ricorrenza della festa della nostra Mamma è arrivato portando con se il Suo Profumo Celestiale e la dolcezza del Suo Immacolato Cuore.

“MA MMA”

due battiti di labbra in un abbraccio d’Amor, due suoni armoniosi che incantano il cuor.

Sospira il Creato in un fuoco d’Ardor che infiamma ogni cosa del Suo Candor.

Sublime armonia cantano in coro, la Corte Celeste e il mondo terrestre.

Sbocciato è il fior, rinato è il sol, due stille di Luce, “MA MMA”, rischiarano il cuor.

La pace discende la Gloria del Ciel, freme d’Amor il Cuor del Signor.

In questa armonia di Luce e d’Amor, risplende radiosa la Mamma dei cuor.

“MA MMA” canto soave, celeste armonia, dolce sollievo dell’Anima mia.

La Stella del Gargano che Brilla lassù, aspetta i figli Suoi nel Giardino dell’Amor.

Come la chioccia fa coi Suoi pulcini, così la Mamma nostra, stende le Sue Ali e sotto la Mantella, è Lei che ci Ripara.

Dalla tempesta che avanza senza sosta, come guardiana, pronta e silenziosa,

per i Suoi figli la Vita Sua donar.

Venite fratelli, sorelle di tutto il mondo, Correte a Casa Santa nelle Braccia della Mamma.

Lì troverete la Gloria del Signor, la Mamma dell’Amor che ci stringe al Suo Cuor.

Auguri Mammina dolcissima da tutti i figli Tuoi di tutta l’umanità.

I Figli di Mamma Lucia (www.figlidimammalucia.it)