Lombardia. APPROVATO ODG DI FUXIA PEOPLE A SOSTEGNO DELL’OFFICINA DELLA MUSICA E DELLE PAROLE

MARIA TERESA BALDINI: “ANCHE MILANO AVRÀ UNA SUA SCUOLA PER CANTAUTORI”

22 Dicembre – Nella seduta del consiglio regionale di ieri dedicata all’approvazione del Bilancio di Previsione 2017 – 2019, è stato approvato un Ordine del Giorno riguardante l’Officina della Musica e delle Parole presentato dal presidente del Gruppo Misto – Fuxia People Maria Teresa Baldini che commenta soddisfatta: “Dopo aver portato al Pirellone Mara Maionchi e Alberto Salerno per presentare il progetto dell’Officina della Musica e delle Parole, con l’approvazione di questo OdG si getteranno le basi per la creazione di una scuola gratuita per cantautori a Milano.

Ritengo fondamentale – sottolinea Baldini – salvaguardare il patrimonio musicale lombardo e nazionale, tenendo alto, dal punto di vista artistico, il nome di una città come Milano, che ha visto e vede protagonisti nel campo del cantautorato eccellenze come Giorgio Gaber, Enzo Jannacci, Adriano Celentano, Nanni Svampa, Roberto Vecchioni, Fabio Concato, Alberto Fortis, Eugenio Finardi, Enrico Ruggeri, Davide Van De Sfroos e tanti altri ancora.”