LIBRI: INUTILE, il nuovo libro di Renato Serpieri, è ora disponibile su tutti i principali store online

Lo abbiamo letto in anteprima: edito dalla SANSOINVERSO EDIZIONI è una storia drammatica che tiene col fiato sospeso e fa riflettere. L’autore riesce a coinvolgere il lettore utilizzando uno stile semplice e il ritmo incalzante degli avvenimenti che descrive.

Dopo SOPRA LE OMBRE, anche questo romanzo del Serpieri avrà successo perché l’alternarsi dei capitoli è ben dosato e il messaggio finale è decisamente attuale.

INUTILE rappresenta il primo ethical grey (sinteticamente: egray) italiano e così finalmente esordisce nel nostro Paese un genere letterario che coniuga la suspence (tipica del noir) con sintetiche riflessioni morali di grande impatto, anche educativo.

L’autore durante un’intervista ha raccontato di “…aver abbozzato la storia di INUTILE oltre 10 anni fa e di essere stato recentemente convinto dalla moglie a riprenderla e svilupparla fino a renderla in un libro”.

Inoltre ha spiegato che “…troppe volte siamo coinvolti in azioni che non hanno alcun senso se non quello della sterile cattiveria o violenza fine a se stessa”.

Nel titolo è sintetizzata la forza del messaggio, mentre in tutte le righe troviamo una narrazione che ha la forza di una sceneggiatura: che in futuro ne venga tratta una breve fiction è tutt’altro che improbabile.

Anche questa volta Renato Serpieri sembra fare centro, dunque è d’obbligo una domanda: è un imprenditore prestato alla narrativa, o uno scrittore prestato al mondo delle aziende?

