Lazio. Terremoto: Blasi (M5S Lazio): Zingaretti e Hausmann diano risposte chiare su ritardi e modalità aiuti ad allevatori reatino

Silvia Blasi, capogruppo del M5S Lazio, dichiara:

“Da giorni con preoccupazione seguiamo le drammatiche vicende negli allevamenti delle zone colpite dal terremoto e crediamo che il Presidente Zingaretti e l’assessore Hausmann debbano fornire risposte più chiare sugli enormi ritardi per il montaggio delle strutture di ricovero per gli animali da allevamento rispetto ai tempi dichiarati a mezzo stampa ed in commissione alla Pisana.Ad ottobre in un audizione si parlò di poche settimane necessarie per ultimare le operazioni che avrebbero messo al riparo dal freddo gli animali e, quindi, la già travagliata economia locale. Purtroppo per gli allevatori, a cui va tutta la nostra solidarietà, la regione non riesce a dare seguito alle sue affermazioni.

Ci risulta che molti agricoltori rimasti ad accudire i loro animali ed a portare avanti la loro attività zootecnica situate in frazioni isolate nei comuni colpiti dal sisma siano completamente isolati e privi di alcun contatto da tempo con le amministrazioni. Come ci risulta che i rifornimenti di fieno per gli animali allevati siano consegnati in maniera casuale senza prima realizzare una ricognizione dei bisogni degli allevatori.”