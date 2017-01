Lazio. Mobilità, Blasi (M5S Lazio): Sicurezza ciclisti, si approvi nostra proposta di legge

MOBILITA’: BLASI (M5S LAZIO): IN ITALIA GRAZIE A M5S 12.5 MILIONI DI EURO PER SICUREZZA CICLISTI, NEL LAZIO SI APPROVI NOSTRA PROPOSTA LEGGE

Silvia Blasi, capogruppo del M5S Lazio, dichiara:

““Il M5S ha vinto la sua battaglia per incrementare la sicurezza dei ciclisti e ha ottenuto lo stanziamento da parte del governo di 12,5 milioni di euro per la sicurezza dei ciclisti. Il Lazio beneficerà di oltre un milione di euro, una cifra importante che può aiutare lo sviluppo della mobilità sostenibile ma che deve essere accompagnata da un’azione legislativa da parte della regione.

Per questo mi auguro che prima della fine di questa legislatura sia discussa in aula la nostra proposta di legge 192, testo unificato in commissione ambiente con quello presentato dalla maggioranza, che stabilisce gli interventi da realizzare a sostegno della mobilità sostenibile, designando gli obiettivi minimi da raggiungere per aumentare il numero di ciclisti e garantirgli la massima sicurezza. I nostri colleghi del nazionale ci hanno dato una buona notizia, sta ora ad ogni regione far sì che diventi realtà.”