Latina, Grande successo della manifestazioni del primo maggio, organizzata dall’Ugl.

Un primo maggio in piazza con l’Ugl, in questi tre giorni di festa organizzati nella città di Latina, molti sono stati gli eventi con sentita partecipazione cittadina. Nella mattinata del primo maggio, si è tenuto anche il tradizionale corteo dell’Ugl, i Poliziotti iscritti al LeS (Libertà e Sicurezza) sono stati onorati ad aprire il corteo con il loro striscione. Alla testa del corteo Giovanni Iacoi, Segretario Nazionale Generale del LeS Polizia di Stato e Clara Lucchesi Segretario Generale Provinciale di Latina e Poliziotti giunti da tutta Italia .

A margine del corteo ha dichiarato Iacoi: “sono veramente soddisfatto della grande partecipazione, oggi è un momento di festa, man non abbiamo perso l’occasione di un confronto con le altre maestranze delle forze dell’ordine in seno all’Ugl; un confronto, sottolinea la Lucchesi, che ripartirà anche a Latina, con il coordinamento della sicurezza territoriale. La Lucchesi, prosegue: “Sono veramente contenta della splendida riuscita della manifestazione, ringrazio pubblicamente il segretario nazionale e lo staff dell’Ugl della Segreteria Provinciale che mi accompagna nell’impegno quotidiano e mi ha accolta in questa grande famiglia”.