La carta prepagata? Te la regala Tinaba

Oggigiorno lo smartphone è diventato compagno inseparabile di ognuno di noi. Possiamo uscire di casa dimenticando le chiavi, l’ombrello o il portafoglio ma mai lo smartphone! Ecco perché si moltiplicano i servizi che racchiudono in forma digitale tutto quello che ci serve, da poter gestire con un semplice “tap”.

Con il cellulare possiamo infatti conoscere il meteo di oggi, le ultime news o addirittura effettuare pagamenti e inviare denaro. Esistono infatti da tempo applicazioni dedicate alla gestione finanziaria e allo scambio di denaro, che permettono di portare con sé il proprio denaro e fare a meno del contante, con tutte le ovvie conseguenze che questo comporta (protezione dal rischio di furti, di smarrimento del portafoglio..).

In questo contesto, Tinaba è una nuova app gratuita per inviare denaro ed effettuare pagamenti senza commissioni (negli esercenti convenzionati), direttamente da smartphone in modo facile, veloce e sicuro. La registrazione alla App, come vedremo poi, dà inoltre diritto a ricevere una carta prepagata gratuita e ricaricabile, per poter effettuare pagamenti e compiere acquisti in tutto il mondo e su Internet, anche in questo caso senza alcun tipo di commissione.

Tinaba permette l’invio di denaro anche a chi non è ancora iscritto, basta scaricare l’app e invitare i propri contatti in rubrica a fare altrettanto, per poter beneficiare insieme dei vantaggi offerti dall’applicazione.

Incuriositi? Scopriamo insieme di che cosa si tratta!

L’app che trasforma lo smartphone in portafoglio

Tinaba è un’applicazione completamente gratuita, tutta italiana, in grado di trasformare lo smartphone in un portafoglio digitale, attraverso numerose funzioni dedicate alla gestione delle spese. Con quest’app diventa velocissimo lo scambio, il trasferimento e l’invio di denaro.

Pagare alla romana e dividere il conto, in pizzeria o in un altro esercente dedicato? Ci pensa Tinaba! Anticipare una somma a un amico? Con Tinaba lo potete fare in ogni momento e senza bisogno di vedervi di persona. Raccogliere denaro per un’iniziativa benefica, ad esempio per una famiglia in difficoltà nel vostro quartiere o per un regalo solidale? Con Tinaba potete coinvolgere un numero di persone potenzialmente illimitato, e rendere la solidarietà un gesto alla portata di tutti, anche per chi può permettersi di donare solo pochi euro per volta.

Quali sono le funzioni da provare?

Il punto di forza di Tinaba è la capacità di includere i meccanismi che hanno determinato il successo dei social all’interno del mondo del denaro e dei pagamenti: ad esempio, Tinaba consente di creare una “Cassa comune” con amici e parenti, utile nel caso si debba fare una colletta regalo o raccogliere le quote per una spesa in comune.

Far quadrare i conti e tenere la contabilità non è il tuo forte? Tra pagamenti digitali e in contanti è difficile amministrare il bilancio personale o familiare… E risparmiare? Un miraggio! Tinaba ti aiuta anche in questo perché semplifica la gestione delle spese e grazie ai “Salvadanai automatici” consente di risparmiare senza sforzo, mettendo da parte una somma predefinita dopo un certo periodo di tempo, o in base alle spese effettuate.

E poi ancora: funzioni dedicate per organizzare una raccolta fondi, divisione automatica del conto per pagare alla romana negli esercenti convenzionati… e tanto altro, in un’unica app gratuita!

Lo scambio di denaro con Tinaba

Tinaba è stata concepita per semplificare le operazioni bancarie, rivedere e inviare denaro in pochi click.

Come si fa? Niente di più semplice.

Per prima cosa bisogna cliccare su “Trasferimenti a contatti”.

Poi si seleziona il destinatario a cui si desidera inviare una somma di denaro e l’importo da inviare al contatto.

E il gioco è fatto! Il beneficiario riceverà il denaro direttamente sul suo digital wallet.

Interessante a questo proposito anche la funzione “Invio ricorrente” che permette di impostare una routine nell’invio di denaro.

Se abbiamo necessità di inviare denaro sempre allo stesso contatto, magari un figlio all’estero che ha bisogno di una “paghetta” in comodo formato digitale o il proprietario di casa a cui inviare il pagamento dell’affitto mensile, possiamo infatti utilizzare l’apposita funzione. E se la cifra varia? Nessun problema! In qualunque momento è possibile variare la somma da inviare e l’intervallo temporale di invio.

L’esperienza di pagare con un’app

Tinaba è un vero e proprio portafoglio digitale, pensato per gestire e inviare denaro direttamente dallo smartphone, senza bisogno di recarsi in banca o all’ufficio postale.

Infine, come anticipato all’inizio, quando ci si registra all’app, si riceve direttamente a casa la carta prepagata gratuita Tinaba. La carta viene inviata a domicilio senza spese di spedizione ed è ricaricabile direttamente dall’App. Grazie a Tinaba si può pagare direttamente via smartphone, nei punti vendita convenzionati e con la carta Tinaba anche in tutti gli altri negozi, all’estero o per effettuare acquisti su internet e pagamenti online senza carta di credito.

La prossima volta che dimenticherete a casa il portafoglio, ma non lo smartphone, ricordatevi di questa applicazione!