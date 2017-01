Top Jazz. Franco D’Andrea vince come “Musicista Italiano dell’anno”

La Lydian Sound Orchestra è la “Miglior formazione dell’anno”

Franco D’Andrea vince per la quarta volta consecutiva il titolo di Musicista italiano dell’anno, mentre la Lydian Sound Orchestra di Riccardo Brazzale si aggiudica il titolo di miglior Formazione dell’anno al Top Jazz, storico riconoscimento assegnato dalla rivista Musica Jazz in base al voto espresso da una rosa scelta di critici musicali del settore.

Vincere il Top Jazz – afferma Riccardo Brazzale, fondatore e direttore della Lydian – è indubbiamente un riconoscimento di grande prestigio. Lo ritengo un punto d’arrivo e di ripartenza, per me e per tutti noi che lavoriamo, insieme e da anni, a costruire un suono che sia nostro, proprio, riconoscibile, anche quando riproponiamo la tradizione in veste nuova. Sì, credo che possa essere anche la legittimazione del “lydian sound”, il nostro piccolo marchio di fabbrica. E poi negli ultimi dieci anni con la Lydian siamo arrivati così tante volte secondi che ci pareva di essere Toto Cutugno: cambiavano i primi ma noi rimanevamo secondi. Però, comunque sia, è un risultato che ci sprona ad andare avanti con maggior convinzione, in cerca di nuove strade»

La Lydian Sound Orchestra sarà in concerto il 17 febbraio all’Auditorium Parco della Musica di Roma per presentare in anteprima assoluta i brani del nuovo album in uscita nel 2017. Formata nel 1989 dal compositore-arrangiatore Riccardo Brazzale (musicista, insegnante e promoter), la Lydian Sound Orchestra è senza dubbio la più apprezzata medium-band nel campo del jazz italiano degli ultimi anni.

Con 19 premi Top Jazz vinti nella sua carriera, di cui 11 nella categoria “Musicista italiano dell’anno”, Franco D’Andrea è ormai considerato uno dei migliori pianisti contemporanei e rappresenta l’eccellenza che il jazz italiano ha saputo partorire negli ultimi 50 anni. Nel 2016 D’Andrea ha pubblicato due album con la Parco della Musica Records: Electric Tree e Piano Trio, mentre Traditions Today è prossimamente in uscita nel 2017. I tre album fanno parte della trilogia “Trio Music”: il primo progetto è nato dalla collaborazione con DJ Rocca e Andrea Ayassot, gli altri due sono il frutto delle incisioni di due live tenutisi all’Auditorium Parco della Musica di Roma durante il 2015, anno in cui D’Andrea era “Artista Residente”, e vedono la partecipazione di Aldo Mella, Zeno De Rossi, Mauro Ottolini e Daniele D’Agaro.