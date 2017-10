Iza&Sara. In radio il nuovo singolo “Dalla Cenere”

In radio ”Dalla Cenere” il singolo di Iza&Sara prodotto da Raffaele Montanari (PMS Studio).

Il singolo anticipa il primo EP del duo in uscita la prossima primavera, tracciando un filo conduttore, un manifesto che rappresenta il primo lavoro inedito scritto e composto dalle due cantautrici. Si parla di nuovi inizi, ripartenze, di sapersi reinventare, riscoprire. Si parla di coraggio e motivazione, di forza e libertà.

“Dalla Cenere” è un incoraggiamento, un inno all’ottimismo che mette in luce le infinite possibilità di rinnovamento che la vita ci mette di fronte ogni giorno.

Il video è stato girato presso l’Officina52 di Forlì, centro di aggregazione giovanile che si propone come spazio aperto per i ragazzi del quartiere, con la regia di Andrea Bosi, direttore e fondatore di FLATMIND.

“L’idea nasce dalla voglia dalla nostra voglia – afferma il duo – di mettere in risalto in modo ironico e leggero, le nostre differenze che ci collocano agli opposti, non solo dal punto di vista vocale. Iza ha uno spirito più riflessivo e “nerd”, Sara invece è più gioiosa e iperattiva. Nelle differenze troviamo la nostra sinergia, e la nostra forza. La forza con cui siamo ripartite, dalla cenere”.

Il duo ha seguito completamente e personalmente la sceneggiatura del video, costruito con due piano sequenze uniche registrate separatamente, che interagiscono tra loro grazie all’entrata e uscita di scena di diversi oggetti.

BREVE BIO

Iza&Sara è un progetto musicale composto da Elisa Babini, contralto con anomalia congenita ovvero ipoplasia delle false corde vocali, e Sara Valgimigli, soprano con peculiari caratteristiche da mezzo soprano. Formatosi nel 2012 a Faenza, sotto la guida del maestro Gabriele Bertozzi, il duo è in grado di dare una personalissima chiave di lettura a un genere musicale vasto e ibrido che combina l’indie al pop, sia grazie all’uso di strumenti non comuni come il vibrafono e l’occasionale assenza di batteria, ma soprattutto grazie alla combinazione elegante tra le timbriche molto particolari e calde di Iza e la predisposizione naturale per il falsetto coniugata all’estrema facilità di passaggio tra i registri vocali di Sara. La provenienza delle due cantautrici da un percorso formativo molto diverso ha permesso loro di creare uno stile personale e riconoscibile preservando allo stesso tempo la propria identità artistica, reinventando così il tradizionale duo femminile in chiave moderna.

Negli anni, il duo si divide tra musica dal vivo e partecipazioni a contest, con esibizioni in locali e festival della Romagna, presentando inizialmente la propria personalissima interpretazione di cover riarrangiate. E’ così che attirano i consensi non solo del pubblico ma anche degli esperti del settore, conquistando risultati importanti come il primo posto nella categoria pop al Festival Delle Arti di Bologna (direzione artistica di Andrea Mingardi) nel 2013, e il primo posto al concorso nazionale Musica è nel 2014, segnalate da giuria e pubblico come autentica rivelazione della manifestazione.

Sempre nel 2014 matura un passo piccolo per il mondo della musica ma grande per Iza&Sara: l’incontro con Giuseppe Anastasi (autore di Arisa), che ha influenzato profondamente l’approccio musicale delle due cantautrici e che le ha spronate a produrre melodie e testi profondamente autentici e personali. Nascono i primi brani inediti.

In questi anni, Iza&Sara continuano a esibirsi in tutta Italia, e degne di nota sono la partecipazione a “Hey Joe!” in Piazza Maggiore a Bologna, la “Sfilata sul Pentagramma” sul palco del Pistoia Blues e l’apertura del MEI 2015 presso il MIC di Faenza. Inoltre, il duo conquista il primo posto del Premio Poggio Bustone dedicato a Lucio Battisti, il terzo posto al Premio Franco Reitano e la finale del Premio Bruno Lauzi.

Nel 2016 arriva la vera svolta: il contratto con l’etichetta discografica indipendente PMS Studio. Iza&Sara sono ora interamente dedite al processo creativo, passando le giornate in studio a comporre l’EP di esordio, al debutto nel 2018 e anticipato da tre singoli, in uscita nei prossimi mesi. Nel mentre, continuano le esibizioni dal vivo, che anticipano il tour ufficiale del nuovo anno.

ELISA BABINI

Nata a Forlì il 19 Aprile 1986, dal 2009 studia canto moderno con il Maestro Gabriele Bertozzi, e canto jazz presso il conservatorio Bruno Maderna di Cesena, oltre ad aver studiato chitarra classica con Nicola Dotti e Ubaldo Bolognesi. E’ Presidente di ANDRASTE – Associazione Nazionale Dedita alla Ricerca Artistica e allo Sviluppo di Talenti in Emilia-Romagna – e dal 2013 insegna canto presso la scuola Clips Rag & Rock di Riolo Terme. Nel “tempo libero” segue corsi di Training Vocale Attoriale, laboratori di doppiaggio e speakeraggio, ufficio stampa musica e discografia, booking agent musicale e comunicazione grafica.

Oltre al duo Iza&Sara, Elisa è attiva anche come solista nella band La Mueca, nel duo LatiLatini, nella Blues band Alterego e nel trio acustico IZA. Dal 2011 inizia a collaborare alla realizzazione di brani inediti come autrice di testi.

SARA VALGIMIGLI

Nata a Faenza il 28 Dicembre 1993, Sara studia canto moderno dall’età di 13 anni con il Maestro Gabriele Bertozzi.

E’ laureata in “Business and Economics” all’Università di Bologna e frequenta il GIOCA, Laurea Magistrale in Innovazione e Organizzazione di Cultura e Arti, sempre alla facoltà di Economia dell’Università di Bologna. Nel 2017, Sara vanta collaborazioni al Bray Jazz Festival, l’International Literaure Festival, il Dance Festival e lo Spectrum Festival di Dublino, dove ha inoltre partecipato ad un progetto indetto dall’ Improvised Music Company che si proponeva di promuovere gli artisti jazz emergenti sul territorio europeo per Creative Europe 2017. In seguito, lavora negli uffici marketing dell’Irish Rock’n’Roll museum e del National Wax Museum Plus.

Segue diversi corsi e stage che includono songwriting, marketing, canto e interpretazione, grafica.

Oltre al duo Iza&Sara, Sara è attiva come cantante solista nella party band Quei Ragazzi e nel duo acustico Soundrise.