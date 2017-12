Intrattenere gli ospiti alle nozze, live band o deejay? Servizi e costi

La musica è un elemento indispensabile quando si festeggia qualunque evento e lo è soprattutto in un matrimonio. La scelta della musica fa parte della lunga lista delle cose da fare quindi in vista del lieto evento e va curata nella scelta e va prenotata per tempo, insieme a bomboniere, abito, fiori etc. Al momento di scegliere relativamente all’ animazione e musica per matrimoni la domanda cruciale è: contattare un dj o un gruppo che fa musica dal vivo? Cosa cambia fra l’una e l’altra cosa?

Nei matrimoni tradizionali si prevedono maratone di balli e canti a seguito di ogni portata e in quelli moderni si concentra invece tutto dopo il pasto, sia esso pranzo o cena. In entrambi i casi i festeggiamenti sono sempre accompagnati da musica, quindi gli sposi devono organizzare uno schema preciso. Se infatti la musica ha il potere magico di esaltare un evento, dall’altra se viene scelta nel modo sbagliato può deprimerlo. Vanno quindi valutati i gusti personali, ma anche gli invitati ed il luogo.

La musica contribuirà ad impostare infatti il tono del matrimonio. Il modo in cui si propone la musica è importante, ma in entrambi i casi va presa in considerazione una programmazione sia di canzoni veloci che di canzoni lente, per accontentare tutti gli ospiti e scandire i diversi momenti al meglio.

Animazione e musica per matrimoni: live band e dj a confronto

Animazione: I deejay sono sempre anche un po’ animatori, quindi hanno il grande vantaggio di intrattenere il pubblico e di poter organizzare insieme balli e animazioni di vario genere. Anche se di norma il dj è meno coinvolgente di un gruppo, se i professionisti sono bravi sapranno stabilire una collaborazione proficua. Questo tipo di professionista non ha bisogno di pause, quindi l’intrattenimento è garantito per tutto il tempo richiesto, a differenza dei gruppi che hanno bisogno di riprendere fiato ogni tanto.

Repertorio musicale: i dj hanno ovviamente un repertorio più ampio e tranquillamente personalizzabile in base alle richieste. I brani musicali tuttavia sono quelli originali e non permettono modifiche particolari, a meno che non si programmi qualcosa di particolare con anticipo. Nel caso della live band potrebbe essere invece possibile adattare le musiche in base al momento: ovviamente il gruppo deve essere molto bravo e non è detto che si presti a farlo.

Costo: I deejay di solito costano molto meno ed è un elemento importante, vista già la lista di spese che gravano sulle tasche degli sposi.

Ingombro e spazio necessario: Anche se la sala del ricevimento è piccola con il dj non ci sono problemi, perché le sue attrezzature richiedono uno spazio minimo. Una band che fa musica dal vivo ha bisogno di qualche metro quadro di spazio per suonare e posizionare gli strumenti.

Atmosfera: è ovvio che il gruppo che suona dal vivo è maggiormente in grado di creare atmosfera, ma un gioco di luci e il giusto sottofondo, se i deejay sono in gamba, potranno colmare questo divario.