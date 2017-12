In crescita gli acquisti on line per Natale 2017

I regali di Natale passano sempre più per il digitale. A rivelarlo è La Repubblica che cita un’indagine Idealo.

Le strenne natalizie sono acquistate on line soprattutto da uomini che (56,3%), ma sempre più donne comprano on line diventando così il 43,6% (erano il 42%).

Idealo si aspetta un picco di traffico nella prima e nella terza settimana di dicembre e le premesse per Natale si sarebbero viste già a Novembre: “Novembre 2017 è stato un mese eccezionale, il mese migliore nella nostra storia – commenta all’AdnKronos Fabio Plebani, Country Manager per l’Italia di Idealo – oltre un milione di persone si è rivolto agli e-shop presenti sul nostro portale e la nostra realtà cresce di anno in anno, tanto che la divisione italiana, guidata da me e composta da un team di persone in media sotto i 35 anni, si troverà presto a gestire un fatturato a sette cifre”.

La crescita degli acquisti natalizi on line è certificata anche da Deloitte, che nel suo rapporto annuale Xmas Survey rivela che la spesa per le vacanze natalizie crescerà nel 2017 del 4% posizionando il nostro Paese al terzo posto in Europa dopo Spagna e Regno Unito.

Il budget per i regali di circa 129,90 Euro a famiglia, pari ad un giro di affari di circa 3,24 miliardi di Euro. Analizzando i singoli settori di mercato, emerge come il settore alimentare è quello che conosce la crescita maggiore: +2,3%.

Anche Coldiretti analizza i dati Deloitte e conferma che ci sarà un +16% di consumi online per un budget di 170 euro a famiglia.

Le motivazioni per la spesa online – sottolinea la Coldiretti – sono la possibilità di avere la consegna a domicilio, una più ampia possibilità di scelta, l’opportunità di fare confronti e i prezzi convenienti mentre le perplessità riguardano soprattutto la sicurezza dell’acquisto, la consegna di un prodotto integro e i rischi per la mancata corrispondenza del prodotto sul video rispetto a quello consegnato”.

Qualità dei prodotti e politiche serie di vendita per gli acquisti on line sono gli ingredienti di base per un’acquisto sicuro.” Lo afferma Lucia Passaro, amministratrice di Passaro Uomo, prestigiosa boutique di Cava de’ Tirreni, in provincia di Salerno, che si è lanciata da poco nelle vendite di abbigliamento on line.

“Siamo molto attenti a far vivere al cliente un’esperienza unica, prestando particolare attenzione alla ricerca dei brands e dei materiali. Uno shopping sicuro, affidabile, ma soprattutto prestigioso, avendo la possibilità di poter scegliere tra i migliori marchi di abbigliamento e di accessori di moda – continua Lucia Passaro – Elaborazione veloce degli ordini, imballaggio accurato e stretta comunicazione sono solo l’inizio. Sul nostro sito di abbigliamento on line vogliamo far sentire ogni cliente, di qualsiasi parte del mondo, come se fosse seguito fisicamente in una delle nostre boutique.”

Ma anche gli acquisti nei canali tradizionali segneranno un aumento: secondo le prime stime dell’Osservatorio Nazionale Federconsumatori, la crescita per le spese per i regali di Natale, è pari al +4,1% rispetto allo scorso anno.