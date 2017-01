Il Ministro Fedeli a Salerno il Progetto “Conoscere, Formare per Cambiare”

Appuntamento a Lunedì 16 gennaio, ore 9.30, Palazzo di Città

Lunedì 16 gennaio 2017, alle ore 9.30, presso il Salone dei Marmi di Palazzo di Città, l’Associazione “ In Movimento…”, in collaborazione con l’Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Salerno, presenta i risultati della seconda fase del percorso formativo attuato nell’ambito del progetto “Conoscere, Formare per Cambiare – Percorsi educativi per l’affermazione di una cultura di genere -Piena cittadinanza delle differenze, Contro ogni forma di violenza e discriminazione”.

Il progetto, predisposto dall’Associazione “In Movimento…”, tuttora in corso, si è avvalso del Patrocinio e del sostegno dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Salerno e del patrocinio dell’OGEPO – Unisa. Il percorso educativo ha coinvolto un gruppo di alunni e di alunne dell’Istituto Comprensivo “Rita Levi-Montalcini” di Salerno che dalla V elementare sono transitati alla Scuola Secondaria di Primo Grado.

Il lavoro che viene presentato si è sviluppato coinvolgendo, in modo attivo e diretto, oltre che le ragazze ed i ragazzi interessati, anche le loro famiglie e gli insegnanti. Le varie attività, individuali e di gruppo, hanno consentito agli studenti di produrre le proprie, autonome riflessioni arricchendo ulteriormente il percorso originariamente immaginato.

L’iniziativa, coordinata dal giornalista Alberto Leiss, prevede gli interventi di Vincenzo Napoli, Sindaco di Salerno, di Eva Avossa, Assessora alla Pubblica Istruzione, di Aurelio Tommasetti, Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Salerno, di Barbara Figliolia, dirigente scolastica Istituto “Rita Levi-Montalcini” di Salerno, di Maria Rosaria Pelizzari, direttrice OGEPO-Unisa, di Lella Marinucci, Presidente Associazione “ In Movimento…”. I lavori saranno conclusi da Valeria Fedeli, Ministra dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

Saranno presenti gli alunni e le alunne protagonisti del progetto con le loro famiglie, insieme a delegazioni delle altre scuole della città.