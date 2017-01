I giovani commercialisti di Perugia si rinnovano: nominati i nuovi vertici dell’Unione

PERUGIA Rinnovati i vertici dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Perugia. L’Assemblea dell’Associazione ha eletto ieri il nuovo consiglio direttivo che resterà in carica per il triennio 2017 – 2019 e sarà presieduto da Massimiliano Crusi, con vice presidente Emma Scavo, tesoriere Piergiorgio Narducci, segretario Laura Zagarella e consiglieri Paolo Valigi, Roberto Coscia, Silvia Ciampini, Sara Boccali, Federica Marconi e Chiara Giganti. La Commissione studio sarà invece presieduta da Roberta Spaccino.

Nel corso dell’incontro, svoltosi nella serata di ieri, il presidente Massimiliano Crusi ha illustrato le linee programmatiche per il nuovo triennio e sottolineato l’intenzione di collaborare più attivamente con il Consiglio dell’Ordine, insediatosi lo scorso 9 gennaio, così da promuovere iniziative destinate a sostenere l’attività di tutti i colleghi, favorendone la formazione e incentivando la costruzione di una rete professionale per unire le forze in un periodo di crisi economica che vede sminuita la professionalità agli occhi dei contribuenti e dell’Amministrazione. “Essere Presidente dell’Unione – ha precisato Massimiliano Crusi – è un grande stimolo. Ho scelto di rinnovare la mia candidatura perché affiancato e supportato da una squadra di colleghi che, come me, intende operare in modo costruttivo per la categoria e soprattutto per i giovani”. Il presidente Crusi, nel corso dell’incontro, ha ribadito la volontà di rendere ancora più attiva a livello regionale e nazionale l’Unione di Perugia, partecipando alle iniziative promosse dalla Giunta nazionale e dalle altre Unioni locali.