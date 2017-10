Giovanni Caccamo. Un nuovo tuor nei teatri. Le date

In attesa del suo prossimo album, che uscirà nel 2018, Giovanni Caccamo sarà in tour fino a dicembre, con un nuovo emozionante spettacolo, pianoforte e voce, in cui ripercorrerà il suo viaggio artistico e autorale.

Durante la serata, il cantautore siciliano, eseguirà i brani più belli dei suoi due album, “Qui per te” e “Non Siamo Soli”, oltre alle canzoni da lui scritte per Emma Marrone, Malika Ayane, Francesca Michielin, Elodie e tanti altri artisti. Proporrà inoltre alcune cover di autori che hanno ispirato il suo percorso cantautorale tra i quali Franco Battiato, Giuni Russo e Ivano Fossati.

Per questo tour sono stati scelti alcuni teatri d’Italia grazie al sostegno di “Sillumina – Copia privata per i giovani, per la cultura”. La legge di stabilità per il 2016 ha previsto la distribuzione del 10% dei compensi per la copia privata, gestiti da SIAE, in attività che favoriscano la creatività e la promozione culturale nazionale ed internazionale dei giovani autori in ambito europeo ed extraeuropeo, per i settori “Arti visive, performative e multimediali – Cinema – Teatro e Danza – Libro e Lettura – Musica”.

Il tour è organizzato da International Music and Arts, di seguito i prossimi appuntamenti confermati:

04 novembre BAGNOLO IN PIANO_Teatro Comunale Gonzaga

05 novembre PERUGIA_Sala dei Notari

10 novembre COPPARO_Teatro De Micheli

12 novembre PALERMO_Teatro Santa Cecilia

17 novembre PIANGIPANE_Teatro Socyale

30 novembre VERONA_Teatro Camploy

12 dicembre FIRENZE_Spazio Alfieri

16 dicembre SORRENTO_Teatro Tasso

17 dicembre ROMA_Chiesa degli Artisti