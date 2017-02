Gioco d’azzardo in rete: il panorama dei siti on line

Anche se il fenomeno del gioco d’azzardo in rete è abbastanza recente, sono ormai tantissimi i siti che permettono di entrare virtualmente in un casino, approfittando di tutti i tavoli presenti. LA comodità di accesso è un elemento molto importante da valutare quando si deicide di cominciare ad utilizzare questo tipo di sito, ma ci sono anche ulteriori elementi da considerare.

Casino legali

In Italia il gioco d’azzardo è legale, ma solo se si pratica in alcune sedi o seguendo precise regole. Tali regole consistono nel dichiarare inizialmente le probabilità di vincita per qualsiasi gioco e la necessità di utilizzare strumenti di gioco verificati e privi di falle o facilitazioni. In Italia esiste un ente, l’AAMS, che si occupa di controllare e verificare tuti i luoghi in cui si pratica gioco d’azzardo, dal sito internet al casino fisico presente sul territorio, dalle macchinette per il video poker fino ai gratta e vinci diffusi dai monopoli di stato, fino alle classiche lotterie disponibili presso i tabaccai di tutto il paese. L’AAMS fa controlli periodici e verifica anche che il software di gestione dei siti e dei macchinari che consentono di giocare d’azzardo abbiano un funzionamento trasparente, privo di imbrogli.

Altre peculiarità dei casino in rete

Dopo aver verificato di rivolgersi esclusivamente a siti approvati dall’AAMS è possibile scegliere tra quelli che offrono maggiori opzioni. Alcuni infatti sono espressamente dedicati ad un particolare gioco d’azzardo, come ad esempio il poker o la slot machine, altri invece propongono tavoli per qualsiasi tipo di gioco. Alcuni casino online sono aperti per un tempo limitato nel corso della giornata, altri invece danno il massimo accesso, anche durante le ore notturne, o utilizzando dispositivi diversi dal computer, come ad esempio uno smartphone o un tablet. Questo permette di accedere al nostro gioco preferito in qualsiasi momento, anche mentre aspettiamo il nostro turno dal medico, giusto per fare un esempio.

I bonus

Di particolare importanza per chi vuole puntare i suoi soldi sui casino online sono gli omaggi in denaro, che molti siti fanno ai loro clienti. In genere si tratta di offerte correlate alla quantità di denaro che si versa sul proprio conto al momento dell’apertura. Altre volte invece tale omaggio viene fatto in modo del tutto gratuito. Ad esempio per giocare al casino online con il bonus betway non è necessario sborsare neppure un euro: il sito infatti propone un piccolo omaggio a chiunque si iscriva.