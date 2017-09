Franchising: crescono fatturato e occupazione

(Milano, 19 settembre 2017) – Nel primo semestre 2017 il settore del commercio in franchising ha fatto registrare un aumento del fatturato dello 0,8% rispetto alle stesso periodo dell’anno precedente, favorito anche dall’aumento del PIL nazionale e dalla crescita dell’indice della fiducia dei consumatori. I 51 mila negozi in affiliazione raggiungono pertanto la quota di 24 miliardi di fatturato globale. La prima parte del 2017 fa registrare anche un sensibile aumento dell’occupazione: + 3% con 200 mila occupati nel comparto. Food, fashion e wellness le merceologie più ricercate. Queste le prime anticipazioni sull’andamento del franchising che verranno presentate nella 32° edizione della fiera di settore, il Salone Franchising Milano (dal 12 al 14 ottobre 2017).

I 200 mila occupati provengono dal mondo del commercio, dell’impiego, della piccola imprenditoria e della scuola. Tra questi cresce il numero degli ex manager che portano nel settore capacità finanziaria e manageriale: oggi rappresentano il 11% degli affiliati con una crescita nel primo semestre del 6,5% sul 2016. Il loro investimento medio d’avviamento è superiore a quello medio dell’intero comparto: il 18% di loro investe tra i 50 e i 100 mila euro, il 4% tra 100 e 500 mila euro, il 2% oltre i 500 mila euro.

“Il settore si conferma molto dinamico nel primo semestre 2017 – spiega Antonio Fossati, Presidente del Salone Franchising Milano (SFM) – con aumenti nel fatturato e nell’occupazione, nonostante la ripresa dei consumi in Italia non sia ancora consolidata. Per contribuire all’occupazione giovanile quest’anno il Salone Franchising Milano ha organizzato un talent per progetti di nuove start up”.

Sul podio delle merceologie più interessanti per le circa 500 mila persone che annualmente si avvicinano al franchising, visitando regolarmente i siti web specializzati e la fiera di settore, si trovano Food, Fashion e Wellness (elaborazione Centro Studi RDS EXPO-Salone Franchising Milano, primo semestre 2017):

1.Food +29,5% (+1,7% sul 2016)

2.Fashion +26,5% (+1,9%)

3.Articoli per la persona(Wellness, beauty, palestre, etc.) +15,0% (+7,1%)

4.Commercio Specializzato (Vendite ad aziende commerciali) + 11,0% (-4,3%)

5.Servizi ai privati(Asili, case di riposo, centri assistenza, etc.) + 9,5% (-13,6%)

6.Articoli per la casa +3,5% (0,0%)

“Il food si conferma anche per il 2017 un settore merceologico trainante con una crescente attenzione verso l’alimentazione salutare – commenta Fabrizio Valente Ad di Kiki Lab, società di consulenza nel retail, nuovo partner del Salone Franchising Milano – Si studiano servizi d’avanguardia che vanno in quella direzione, penso ad una società inglese che propone menu in cui non solo vengono forniti i livelli nutrizionali dei piatti, ma è possibile personalizzarli richiedendo grammature specifiche per ogni singolo ingrediente”.

L’analisi dettagliata dei dati di settore della prima metà del 2017 sarà presentata nel corso del convegno d’apertura del 32° Salone Franchising Milano che vedrà la partecipazione di tutto il mondo del franchising (Fieramilanocity, dal 12 al 14 ottobre 2017) www.salonefranchisingmilano.com/it/Home.

Salone Franchising Milano (SFM) ha compiuto 31 anni: dal 1985 è un incubatore e rampa di lancio per piccole catene in crescita, ma anche passerella per brand già noti che con il Salone hanno rafforzato la propria reputazione e visibilità. 2.500 aziende e 600.000 i visitatori sono passate da SFM in questi anni. SFM 2017, arrivato alla sua 32° edizione, cresce e raddoppia, grazie alla nascita della società Rds Expo, frutto della partnership tra RDS & Company, storico organizzatore di SFM e Fandango Club Spa, società specializzata in eventi management, marketing e comunicazione. La nuova società proseguirà nella storica partnership di SFM con Fiera Milano.

Salone Franchising Milano punta dunque a rafforzarsi, aumentando la sua forza di comunicazione e inserendo elementi di spettacolarizzazione, che faranno del Salone il punto di riferimento per i grandi brand di franchising e retail e per i brand con potenzialità di crescita, www.salonefranchisingmilano.com/it/Home.