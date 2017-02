Francesco Gabbani, disco d’oro in una settimana. Il video e testo della canzone

FRANCESCO GABBANI. “OCCIDENTALI’S KARMA” CERTIFICATO DISCO D’ORO

Dopo essere risultato in vetta a tutte le classifiche, “Occidentali’s Karma” di Francesco Gabbani ha raggiunto un altro importante traguardo certificato dalla FIMI: in una sola settimana ha ottenuto il disco d’Oro per gli oltre 25mila download e streaming.

Occidentali’s Karma è il brano che, in una settimana, ha fatto registrare il numero più alto di streaming (2.472.000) ed è entrato al numero 1 delle classifiche dei singoli con il maggior numero di streaming+download (47.175).

Nel frattempo continuano a salire le views del video (http://www.vevo.com/watch/francesco-gabbani/occidentalis-karma/IT7ZU1600004) che conta, ad oggi, più di 22 milioni di visualizzazioni.

Francesco Gabbani al momento è in studio per terminare le registrazioni del nuovo disco che uscirà tra fine aprile e inizio maggio per BMG Rights Management (Italy) con la produzione artistica di Luca Chiaravalli.

Il testo della canzone

Essere o dover essere

Il dubbio amletico

Contemporaneo come l’uomo del neolitico.

Nella tua gabbia 2×3 mettiti comodo.

Intellettuali nei caffè

Internettologi

Soci onorari al gruppo dei selfisti anonimi.

L’intelligenza è démodé

Risposte facili

Dilemmi inutili.

AAA cercasi (cerca sì)

Storie dal gran finale

Sperasi (spera sì)

Comunque vada panta rei

And singing in the rain.Lezioni di Nirvana

C’è il Buddha in fila indiana

Per tutti un’ora d’aria, di gloria.

La folla grida un mantra

L’evoluzione inciampa

La scimmia nuda balla

Occidentali’s Karma.

Occidentali’s Karma

La scimmia nuda balla

Occidentali’s Karma.

Piovono gocce di Chanel

Su corpi asettici

Mettiti in salvo dall’odore dei tuoi simili.

Tutti tuttologi col web

Coca dei popoli

Oppio dei poveri.

AAA cercasi (cerca sì)

Umanità virtuale

Sex appeal (sex appeal)

Comunque vada panta rei

And singing in the rain.

Lezioni di Nirvana

C’è il Buddha in fila indiana

Per tutti un’ora d’aria, di gloria.

La folla grida un mantra

L’evoluzione inciampa

La scimmia nuda balla

Occidentali’s Karma.

Occidentali’s Karma

La scimmia nuda balla

Occidentali’s Karma.

Quando la vita si distrae cadono gli uomini.

Occidentali’s Karma

Occidentali’s Karma

La scimmia si rialza.

Namasté Alé

Lezioni di Nirvana

C’è il Buddha in fila indiana

Per tutti un’ora d’aria, di gloria.

La folla grida un mantra

L’evoluzione inciampa

La scimmia nuda balla

Occidentali’s Karma.

Occidentali’s Karma

La scimmia nuda balla

Occidentali’s Karma