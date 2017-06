Fofi: Positivo clima di collaborazione sulle tematiche della galenica

La FOFI apprezza il clima di collaborazione nel quale si è svolta la riunione del tavolo tecnico sul prezzo della Cannabis terapeutica al Ministero della Salute. Come è noto, la Federazione, assieme alle altre componenti professionali interessate, aveva richiesto un incontro urgente su questo tema, ma anche per avviare una discussione mirata alla revisione della Tariffa nazionale che, come sottolineato più volte, è orami inadeguata a retribuire l’attività galenica nella farmacie di comunità e costituisce anzi un freno all’espansione di queste prestazioni che invece costituiscono la sola risposta terapeutica per molti pazienti particolari, dai portatori di malattie rare a bambini e neonati.

E’ il caso di ricordare che la Tariffa non viene più aggiornata dal 1993. Egualmente positiva la decisione di avviare la ricostituzione della Commissione per la Farmacopea, la cui revisione è anch’essa ferma da anni, cosa che crea non poche difficoltà ai professionisti sul territorio. L’auspicio è che questo spirito costruttivo, di cui va dato riconoscimento al Ministro della Salute, Onorevole Beatrice Lorenzin, possa condurre a una rapida soluzione di queste annose criticità.