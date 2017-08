Fipronil. Camarda (UNIBA), prodotti autorizzati non contaminano uova

“Nessun allarmismo sul caso uova contaminate, certo è che l’allevatore ha l’obbligo di garantire il consumatore utilizzando solo prodotti consigliati dal proprio veterinario che non rilascino agenti chimici sulle uova” Così il professor Antonio Camarda docente presso l’Università di Bari ed esperto di patologie aviarie.

“Il pidocchio rosso è un parassita difficile da controllare che puó provocare la morte della gallina ovaiola e dunque una perdita enorme per il produttore ma questo non autorizza- come nel caso del Belgio – a sofisticare antiparassitari per ottenere un risultato tanto più rapido quanto più incerto sulla salute dell’uomo”.

Solo l’utilizzo di prodotti testati garantisce il controllo di Dermanyssus gallinae e la non contaminazione delle uova con sostanze – come il Fipronil mai autorizzato per uso zootecnico – di cui non si conoscono ancora gli effetti sull’uomo. Esistono in commercio antiparassitari efficaci e innovativi, di nuova generazione, che garantiscono sia l’allevatore che il consumatore. Nessuna psicosi dunque. Mangiare uova sane è possibile. I prodotti in commercio non sono tutti uguali. Ecco perchè è sempre bene affidarsi agli esperti.”