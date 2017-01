Finanziamenti Umbria Jazz. Laffranco (FI): Ok a nostro odg per 1 mln di euro ad Umbria Jazz

MUSICA: LAFFRANCO (FI), OK A NOSTRO ODG PER FINANZIAMENTI DI 1 ML Euro ANNUÌ AD UMBRIA JAZZ, ORA GOVERNO TENGA FEDE AD IMPEGNO

“Oggi abbiamo ottenuto un risultato che ci riempie di soddisfazione perché va a sostenere una manifestazione di rilevanza internazionale: il Festival di Umbria Jazz. Un Festival rinomato a livello internazionale e che dal 1973, ogni anno, a luogo a Perugia. Con un ordine del giorno, da me presentato ma firmato anche dai colleghi Sereni e Polidori e accolto dal governo, abbiamo impegnato l’esecutivo ad inserire l’importante kermesse umbra tra gli eventi culturali destinatari di finanziamenti per un milione di euro annuì. Ovviamente vigileremo e ci batteremo affinché il governo tenga fede all’impegno preso in aula perché un evento come l’Umbria Jazz, che ogni anno porta nella regione jazzisti di fama mondiale, non può essere abbandonato. Oggi più che mai, considerando anche le pesanti ricadute sul tessuto economico umbro conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il Centro Italia, lo Stato ha il dovere di sostenere, anche economicamente, le nostre eccellenze culturali”.

Lo ha dichiarato in una nota, Pietro Laffranco, deputato umbro di Forza Italia