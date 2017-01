Elezioni provinciali Benevento. Forza Italia ringrazia i candidati e gli amministratori

“Appresi i risultati dello scrutinio per le elezioni provinciali di Benevento, non possiamo non ringraziare tutti i candidati della lista Forza Italia per essersi messi a disposizione del territorio,aver rappresentato un’alternativa al Pd e che si sono impegnati per raggiunger il traguardo dell’elezione del nostro consigliere Provinciale, il Sindaco di Paolisi Carmine Montella .

Un grazie va a loro e ai tanti amministratori che ci hanno scelto con libertà,con passione, con responsabilità e con senso di appartenenza al territorio.Questi punti fondamentali in una democrazia. Ci corre l’obbligo, altresì, di complimentarci con Carmine Montella per la vittoria, augurandogli buon lavoro nella speranza che la nostra Provincia possa essere sempre più un punto di riferimento soprattutto per le comunità più piccole e al contempo un soggetto in grado di tutelare e garantire i diritti di un territorio che ha sempre più bisogno di considerazione e attenzione. Quello della lista di Forza Italia è comunque un ottimo risultato, riuscendo ad ottenere circa 12mila voti ponderati e un consigliere in seno alla Rocca.Ma oggi, sulla scia degli ottimi risultati raggiunti, guardiamo avanti lavorando con ancor più dedizione per il bene del nostro territorio”