Elezioni anticipate. M5S: “Pd fa melina,non vuole le elezioni”

Il Movimento 5 Stelle accusa il PD di non volere le elezioni anticipate.

“Il Pd oggi ha dimostrato che vuole arrivare a fine legislatura. Hanno fatto melina in prima commissione, affermando di voler aspettare le motivazioni della Corte costituzionale”.

Lo hanno sottolineano con un comunicato i deputati M5S della commissione Affari Costituzionali.

“In realtà non vogliono far arrivare nessun testo sulla legge elettorale, all’esame dell’Aula, in programma il prossimo 27 febbraio, e non hanno considerato il nostro Lagalicum”, hanno aggiunto.