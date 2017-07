Egidio Grasso è il nuovo presidente dell’Ordine dei Geologi della Campania

In questi giorni si è insediato il nuovo consiglio dell’Ordine dei Geologi della Campania.

Nuovo per mandato, parzialmente rinnovato nei componenti ma sempre orientato a proseguire sulla medesima linea politica: L’Ordine al servizio della comunità dei geologi della regione.

La nuova compagine è rappresentata da ben 6 nuovi consiglieri alla prima esperienza ordinistica, che rappresentano la componente “rinnovamento” del Nuovo Consiglio, privilegiando così l’aspetto innovativo e sottolineando la volontà di dare spazio a nuove proposte che possono giovare e migliorare sempre più l’ordine dei geologi e la categoria professionale.

Al contempo la componente “continuità”, rappresentata dai consiglieri uscenti, costituisce un caposaldo di riferimento per concretizzare i progetti futuri e per perseguire i molteplici obiettivi che il Nuovo Consiglio si è prefissato. La nuova squadra rappresenta le varie realtà territoriali e professionali della categoria e lavorerà in sinergia ponendosi quali obiettivi primari la valorizzazione della professione e la ricerca di nuove opportunità di lavoro, con la consapevolezza di operare in un momento critico per il mondo delle professioni tecniche.

Si propone, inoltre, di divulgare la cultura geologica per rendere consapevole il cittadino dei rischi e delle risorse del proprio territorio, farlo diventare una figura responsabile ed il primo tutore della propria regione, insomma una componente attiva con cui potersi facilmente relazionare.

La consapevolezza dei rischi e la costante attuazione di misure di prevenzione consentono di far fronte alle criticità con maggiore prontezza e con l’obiettivo primario di evitare tragedie e vittime di catastrofi troppo spesso preannunciate.

La compagine vincente, Geologi 5.0, ha ricevuto pieno consenso dalla comunità geologica Campana che ha partecipato in massa dimostrando piena condivisione degli obiettivi programmatici da attuare durante il quadriennio 2017-2021.

Con il medesimo entusiasmo ricevuto il Nuovo Consiglio si dichiara pronto ad accrescere la collaborazione e la partecipazione di tutti gli iscritti, per un confronto costruttivo e per essere sempre accorto riguardo le problematiche della collettività.

Il nuovo Presidente, Egidio Grasso, che subentra a Francesco Russo, ha dichiarato che:

“Il Nuovo Consiglio, vuole portare avanti le iniziative già avviate dal consiglio e dal presidente uscente, ma anche e soprattutto, con la stessa logica ed i medesimi principi, raggiungere nuovi obiettivi.

Per Attuare le linee programmatiche, condivise con l’attuale gruppo, è indispensabile coinvolgere tutte le componenti del mondo GEOLOGIA in modo da favorire, con i capisaldi accademici, istituzionali e professionali, una crescita esponenziale della categoria sia in termini di valorizzazione della figura professionale sia in termini di inserimento in un mercato professionale sempre in rapida evoluzione”.

“Il geologo – ha affermato ancora Egidio Grasso – deve guardare al futuro con la consapevolezza di possedere anche un ruolo sociale, che si esprime attraverso la gestione delle risorse ed il controllo dell’evoluzione di un patrimonio territoriale troppo spesso minacciato dai rischi naturali”.

Egidio Grasso, non è nuovo alle attività legate al mondo delle professioni, libero professionista dal 1985, nel 1996 ha ideato e fondato geologi.it – il primo sito internet dedicato ai geologi italiani, per diversi anni è stato consigliere e segretario dell’Odine dei Geologi della Campania, Tesoriere del Consiglio Nazionale Geologi e attualmente ricopre la carica di Coordinatore del Consiglio di Indirizzo Generale dell’EPAP – la Cassa di previdenza della categoria.

Questa la composizione del nuovo consiglio:

Egidio Grasso Presidente Ariano Irpino (AV)

Vincenzo Del Genio Vice Presidente Alvignano (CE)

Domenico Sessa Tesoriere Fisciano (SA)

Umberto Borgia Segretario Salerno

Lucio Amato Consigliere Napoli

Flavia Bova Consigliere Caserta

Sabatino Ciarcia Consigliere S. Giorgio del Sannio (BN)

Roberto D’Orsi Consigliere Avellino

Girolamo Rovelli Consigliere Ponte (BN)

Vincenzo Testa Consigliere Giugliano in Campania (NA)

Dario Somma (Sezione B) Consigliere Pimonte (NA)