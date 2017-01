Credito: Unimpresa, ok rinvio Basilea4 ma paletti per pmi restano rigidi

“Il rinvio dell’entrata in vigore delle nuove norme sul credito alle imprese, racchiuse sotto il nome di Basilea 4, è certamente una buona notizia. Ma il differimento del giro di vite sui requisiti patrimoniali delle banche non basta perché andrebbe accompagnato da una riforma delle regole attualmente operative che già rendono complesso l’accesso ai finanziamenti per le micro, piccole e medie imprese”.

Lo dichiara il vicepresidente di Unimpresa, Claudio Pucci. Secondo Pucci “bisogna fare uno sforzo significativo e consentire agli istituti di credito di valutare le richieste di prestiti non sulla base di parametri predefiniti e rigidi, ma entrando a fondo nel merito dei progetti presentati e delle prospettive delle aziende.