Coppola (PCI Salerno): “Le risorse per il lavoro e per lo sviluppo economico ci sono. Governo succube del capitale”

Coppola (PCI Salerno): “Le risorse per il lavoro e per lo sviluppo...

Questo governo, come tutti quelli che lo hanno preceduto, mente sapendo di mentire… Le risorse utili a rilanciare lo sviluppo economico ed a tutelare i lavoratori ci sono!! Basta andare a prenderle dai 20 miliardi di euro messi a budget per “salvare” le banche oppure dai 18 miliardi di euro che avrebbero dovuto finanziare il costo totale del famigerato Jobs Act e che ora chissà dove siano stati riposti… oppure facendo pagare l’IMU al Vaticano (ancora tutta da quantificare) e che per il solo comune di Roma toccherebbe la cifra di circa € 60 milioni….

Da ultimo, ma non per ultimo, si può e si deve non solo azzerare l’incremento del budget di spesa previsto per il 2017 a favore del Ministero della Difesa pari a 23,4 miliardi di euro (+ 0,7% su anno 2016 e + 2,3% rispetto alle previsioni) che porterà (quanti italiani lo sanno) a spendere per gli armamenti e per la guerra e non certo per il lavoro e per lo sviluppo produttivo, 64 milioni di euro al giorno e cioè 2,6 milioni di euro all’ora.

E tutto questo senza tenere conto dell’evasione fiscale accertata (dato agosto 2016) che è pari ad una cifra compresa fra i 250 ed i 270 miliardi di euro, cioè un valore pari al 18% del nostro PIL.