Con la giusta crema smagliature anche quelle bianche possono scomparire per sempre!

Le smagliature sono uno degli inestetismi più odiati dalle donne, anche perché fino a qualche tempo fa si era diffusa la voce che fossero praticamente impossibili da eliminare! Effettivamente, le smagliature sono dovute ad una rottura delle fibre di collagene che si trovano nello strato più profondo della pelle ed è inutile prenderci in giro: sono complicate da eliminare perché una volta formatesi hanno il classico aspetto delle cicatrici.

Ancora più evidenti in estate, quando la pelle si abbronza, le smagliature sono proprio poco piacevoli da vedere e per decenni si sono cercati dei rimedi che risultassero effettivamente efficaci. Al giorno d’oggi esistono moltissime creme antismagliature, che in molti casi si rivelano semplici specchietti per le allodole: sono prodotti in genere piuttosto costosi, che promettono risultati incredibili ma difficilmente rispettano le promesse! D’altro canto, però, dobbiamo riconoscere che la crema smagliature che funziona davvero esiste: non promette risultati miracolosi, ma se utilizzata con costanza e applicata 2 volte al giorno il cambiamento è più che evidente!

Il segreto per capire se ci troviamo di fronte ad un prodotto che funziona è ormai stato svelato: sembra infatti che le uniche creme antismagliature effettivamente efficaci debbano contenere l’olio di rosa mosqueta. Non ne avete mai sentito parlare? Si tratta di un prodotto utilizzato moltissimo nel campo della cosmesi e in particolare per levigare le cicatrici. La sua azione rigenerante infatti è straordinaria e in breve tempo è in grado di rendere la pelle più elastica ed attenuare gli inestetismi dovuti alle smagliature.

Ad oggi, l’olio di rosa mosqueta sembra essere l’unico realmente efficacie per questo tipo di problemi: è quindi meglio diffidare da altri prodotti che promettono miracoli anche perché, lo ricordiamo, i miracoli in questo campo non esistono! Anche la miglior crema smagliature di sempre, la più consigliata e venduta, non è in grado di far scomparire questi inestetismi in un lampo: ci vuole pazienza e tanta forza di volontà.

Una crema antismagliature deve essere applicata con costanza, quotidianamente due volte al giorno: se non avete il tempo o la voglia di farlo, non vale nemmeno la pena acquistarla perché sarebbero soldi buttati! Bisogna sempre ricordare che le cicatrici sono difficilissime da eliminare e in alcuni casi è proprio impossibile cancellarle completamente dalla propria pelle! Anche una crema smagliature eccellente potrebbe non essere sufficiente, quindi non bisogna mai attendersi risultati miracolosi ma solo miglioramenti, che con il tempo potrebbero diventare definitivi.

Personalmente, dopo la gravidanza ho dovuto faticare a lungo per eliminare le smagliature che mi si erano formate sul pancione e quando mi sono accorta che ormai erano diventate bianche avevo anche smesso di sperare in miglioramenti evidenti. Con la giusta crema smagliature però i risultati ci sono stati, non sono stati rapidissimi ma adesso posso dire che la maggior parte delle cicatrici sono scomparse e posso mettere il bikini senza vergognarmi del mio corpo! Per arrivare fino a qui, però, non è bastata la crema: ci è voluto anche tutto il mio impegno, tanta pazienza e costanza. Quello che occorre sempre per vincere le battaglie.