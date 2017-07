Intervento in Adamello (BS), ritrovato l’alpinista scomparso

ALTA VALLE CAMONICA (BS) – Sta per concludersi l’intervento di ricerca per l’alpinista altoatesino Thomas Haller, ritrovato stamani senza vita in un crepaccio nella zona dell’Adamello, tra il Passo Brizio e il Corno Bianco, a 3088 metri di quota. Haller, 47 anni, residente a San Leonardo in Passiria (BZ), era stato avvistato per l’ultima volta tra sabato e domenica nei pressi del bivacco Zanon Morelli ma poi aveva proseguito da solo la sua escursione.

In fase di rientro, l’infortunio mortale. Il ritrovamento è avvenuto stamattina intorno alle 7:30. Operativi 23 tecnici della V Delegazione Bresciana del CNSAS Lombardo (Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico), con il SAGF – Soccorso alpino Guardia di Finanza e i Carabinieri.

Le squadre a terra di SAGF e CNSAS si sono calate nei crepacci e lo hanno avvistato. È intervenuto anche l’elicottero dell’ALTAIR di Bolzano. Il corpo si trova nella sala mortuaria dell’ospedale di Edolo.