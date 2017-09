Comune di Salerno settore Tributi: Orari e modalità di accesso nel mese di settembre

By

Per effetto dell’emissione dei ruoli suppletivi TARSU/TARES/TARI per gli anni dal 2012 al 2015 – relativi a nuove iscrizioni oppure conseguenti ad accertamenti d’ufficio per precedenti annualità – si é verificato un notevole afflusso di pubblico presso il Settore Tributi – Ufficio TARI.

Al fine di evitare lunghe attese ai contribuenti, si comunica che, per il corrente mese di settembre, sarà consentito l’accesso presso il Settore Tributi – Ufficio TARI – come segue:

nei giorni di martedì e giovedì

– n. 80 utenti dalle ore 09,00 alle ore 12,00

– n. 30 utenti dalle ore 16,00 alle ore 17,00.

E’ possibile prenotare un appuntamento per la giornata del mercoledì inviando un’email all’indirizzo: m.imparato@comune.salerno.it

L’Ufficio Tributi è a disposizione per eventuali rettifiche qualora ce ne fossero i presupposti.