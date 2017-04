Comune di Salerno – Il Sindaco Vincenzo Napoli all’ANIAI per presentazione rivista monografica dedicata alla trasformazione urbanistica

Il Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli ha partecipato, presso la nuova sede ANIAI a Portamedina –Napoli, alla presentazione

del numero monografico della rivista ( edita dall’associazione che riunisce gli ordini degli architetti e degli ingegneri) dedicata alla trasformazione

urbanistica nella città di Salerno.

Con oltre quaranta saggi la pubblicazione ANIAI dedicata alla città di Salerno esplora tutti gli aspetti di una straordinaria stagione

urbanistica che ha portato il capoluogo all’attenzione nazionale ed internazionale per la vivacità di progetti, cantieri, opere realizzate.

Nel corso del suo intervento il Sindaco Napoli ha ribadito i caratteri fondamentali della rivoluzione urbanistica realizzata dal Sindaco

Vincenzo De Luca che l’Amministrazione Comunale sta definitivamente completando: il no all’urbanistica di carta, il superamento della

distinzione tra centro e periferie, l’alta qualità progettuale, la coerenza tra opere e territorio con il coinvolgimento di grandi archistar ma anche di giovani emergenti,

la valorizzazione dell’ambiente e della qualità di vita, la capacità amministrativa,

l’intento di favorire gli investimenti e la crescita occupazionale.

La manifestazione è stata caratterizzata da un vivace dibattito con il contributo di professionisti ed accademici che nel Modello

Salerno hanno trovato grandi spunti d’interesse in un contesto normativo e burocratico che penalizza fortemente la trasformazione urbana che

in altri paesi viene invece favorita per i suoi risvolti economici ma anche per la capacità di diventare attrattore territoriale.