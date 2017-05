Comune di Salerno, dal 2 maggio aperte iscrizioni asili nido

Da oggi martedì 2 maggio fino al 31 maggio 2017 sono aperti i termini per la presentazione delle domande per l’anno scolastico 2017/2018 relative alle iscrizioni presso gli asili nido comunali.L’istanza dovrà essere compilata su apposito modello e dovrà essere presentata presso la Direzione Asili Nido – Settore Socio-Formativo – sito in via Principessa Sichelgaita entro e non oltre i termini del 31 maggio 2017, pena l’esclusione.

Di seguito il link al sito del Comune di Salerno dove trovare tutte le info e la modulistica necessarie per la presentazione della domanda

http://www.comune.salerno.it/client/scheda_news.aspx?news=42834&prov=76&stile=7